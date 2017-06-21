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Почти 40 человек эвакуированы из-за паводка в Ненецком округе

Общество
21 июня, 15:19 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 21, июня. /ТАСС

Населению доставляют питьевую воду и помогают в перемещении по пострадавшим от паводка территориям

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АРХАНГЕЛЬСК, 21 июня. /ТАСС/. Почти 40 человек были эвакуированы в населенных пунктах Ненецкого автономного округа (НАО), которые попали в зону паводка. Об этом сообщила пресс-служба окружной администрации.

"В четырех муниципальных образованиях региона подтоплено 332 дворовых территории, 178 домов с населением 438 человек, в их числе 98 детей. Из этих домов расселено 39 человек, в том числе 18 детей", - говорится в сообщении.

Режим ЧС действует в Великовисочном сельсовете. Такого масштаба наводнения здесь не было с 1995 года, когда вода поднималась до 940 см. В среду уровень воды в районе Великовисочного находится на отметке 896-898 см при критической 850 см. За сутки вода поднялась на пять см, небольшое повышение паводковых вод отмечается по деревне Тошвиске.

На территории округа работает общая группировка региональной подсистемы ЧС, задействованы 173 человека, 60 плавсредств. От МЧС задействованы 48 человек, восемь единиц техники и семь плавсредств. Населению доставляют питьевую воду и помогают в перемещении по пострадавшим от паводка территориям. С целью мониторинга и оказания помощи на месте две группы спасателей направлены из центра муниципалитета в деревни Щелино и Пылемец.

По данным Севгидромета, на Печоре в нижнем течении уровни воды удерживаются выше неблагоприятных отметок. Сохранение критических уровней воды на Нижней Печоре, на участке Усть-Цильма - Ермицы, ожидается 22-24 июня. Достижение максимальных уровней на участке Тошвиска - Нарьян-Мар ожидается 23-25 июня. Переход через неблагоприятную отметку в сторону понижения на участке Тошвиска - Оксино ожидается 29 июня - 3 июля.

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