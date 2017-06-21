Известные музыканты записали песню в поддержку жителей сгоревшей в Лондоне высотки

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Более 50 известных музыкантов, в том числе певцы Робби Уильямс и Крейг Дэвис, гитарист Queen Брайан Мэй, Роджер Долтри и Пит Таунсенд из группы The Who, певица Рита Ора и другие, выпустили в среду сингл в поддержку жителей дома Grenfell Tower в Лондоне. В ночь на 14 июня там произошел пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 79 человек.

Музыканты спели кавер-версию композиции Bridge over Troubled Water известного американского фолк-рок дуэта Simon and Garfunkel.

"После ужасного пожара в Grenfell Tower на западе Лондона представители музыкальной индустрии собрались вместе, чтобы записать сингл для тех, кто пострадал в результате этой трагедии. Свыше 50 музыкантов приняли участие и поддержали эту инициативу", - говорится на сайте проекта, созданном специально для сбора средств. Эти пожертвования вместе с деньгами, полученными от продаж самого сингла, который уже доступен в iTunes и Apple Music, пойдут на помощь жителям дома.

Автором благотворительной акции является британский телеведущий и продюсер Саймон Коуэлл, который проживает в том самом районе Лондона, где произошел пожар. Идея появилась у него на следующий день после трагедии, а песня была записана уже через три дня. Сам Коуэлл перечислил в фонд помощи пострадавшим 100 тыс. фунтов стерлингов (около $111 тыс.).

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower, в котором проживали почти 600 человек, произошел в ночь на 14 июня. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, и многие его жители оказались в огненной ловушке.

Here's the #words #ArtistsForGrenfell pic.twitter.com/1dci4wYnzh — Mikey Faulkner (@Faulko1) 21 June 2017