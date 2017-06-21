Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Известные музыканты записали песню в поддержку жителей сгоревшей в Лондоне высотки

Общество
21 июня, 17:09 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 21, июня. /ТАСС

В записи сингла участвовали более 50 известных музыкантов, в том числе Робби Уильямс, гитарист Queen Брайан Мэй, а также Роджер Долтри и Пит Таунсенд из The Who

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/WILL OLIVER

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Более 50 известных музыкантов, в том числе певцы Робби Уильямс и Крейг Дэвис, гитарист Queen Брайан Мэй, Роджер Долтри и Пит Таунсенд из группы The Who, певица Рита Ора и другие, выпустили в среду сингл в поддержку жителей дома Grenfell Tower в Лондоне. В ночь на 14 июня там произошел пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 79 человек.

Смотрите также

Очевидцы пожара в Лондоне: люди размахивали из окон белыми полотенцами, привлекая внимание

Музыканты спели кавер-версию композиции Bridge over Troubled Water известного американского фолк-рок дуэта Simon and Garfunkel.

"После ужасного пожара в Grenfell Tower на западе Лондона представители музыкальной индустрии собрались вместе, чтобы записать сингл для тех, кто пострадал в результате этой трагедии. Свыше 50 музыкантов приняли участие и поддержали эту инициативу", - говорится на сайте проекта, созданном специально для сбора средств. Эти пожертвования вместе с деньгами, полученными от продаж самого сингла, который уже доступен в iTunes и Apple Music, пойдут на помощь жителям дома.

Автором благотворительной акции является британский телеведущий и продюсер Саймон Коуэлл, который проживает в том самом районе Лондона, где произошел пожар. Идея появилась у него на следующий день после трагедии, а песня была записана уже через три дня. Сам Коуэлл перечислил в фонд помощи пострадавшим 100 тыс. фунтов стерлингов (около $111 тыс.).

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower, в котором проживали почти 600 человек, произошел в ночь на 14 июня. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, и многие его жители оказались в огненной ловушке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожар в жилом комплексе в Лондоне
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
10
Более 10 тысяч человек отметили День йоги в центре Нью-Дели
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
10
Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МВД: результаты обеих экспертиз крови погибшего в Балашихе мальчика совпадают
2
Киев обратится в Международную морскую организацию из-за строительства Керченского моста
3
Источник: вторая экспертиза показала наличие алкоголя в крови сбитого в Балашихе мальчика
4
Песков опроверг сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии
5
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
6
Очередь к мощам Николая Чудотворца растянулась на 2,5 км
7
СК: в крови ребенка, изъятой со сбившей его машины в Балашихе, обнаружен алкоголь
Темы дня
Загрузка...
Реклама