Путин поручил исправить разночтения, не позволяющие студентам вести кружки в школах

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил исправить разночтения в законодательстве, которые запрещают студентам вести кружки в школах.

"Если разночтения есть, надо поправить", - заявил он на встрече с классными руководителями выпускных классов школ.

На эту проблему главе государства пожаловалась одна из участниц встречи. Она отметила, что такой запрет в законе установлен лишь для преподавания, а ведение кружков к преподаванию де-факто не относится, но под запрет подпадает.

Путин согласился, что ведение кружков и преподавание - разные виды деятельности. "Разночтение (в законе по этому поводу) есть, но оно решаемо", - добавила глава Минобразования Ольга Васильева.