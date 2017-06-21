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Путин признался, что одной из его дочерей было сложно найти свой профессиональный путь

Общество
21 июня, 21:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Глава государства также вспомнил, как сам решил работать в органах Госбезопасности

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин признался, что одной из его дочерей было достаточно сложно определиться с тем, в какой сфере она могла бы себя реализовать. "Непросто было (для нее определиться): для нее очень большие проблемы были, она то одним (занималась), то другим", - рассказал он на встрече с педагогами. "Хорошо, что у нее все возможности есть", - добавил он.

Путин добавил, что такие возможности есть не у всех, поэтому им еще сложнее с тем, чтобы найти свою стезю.

Президент также вспомнил, как сам решил работать в органах Госбезопасности. Он рассказал, что захотев работать в разведке, пошел в приемную КГБ СССР, так как у него, выходца из рабочей семьи, каких-то специальных связей не было. Там ему посоветовали поступить на юридический факультет. "С этого момента я перестал заниматься химией, физикой, просто перестал", - признался глава государства. Путин добавил, что педагоги, узнав о его выборе, несмотря на то, что его школа не была гуманитарной, стали помогать ему готовиться к поступлению на юрфак. "И я поступил, хотя конкурс был 40 человек на место", - заявил Путин.

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