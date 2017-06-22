Севастополь почтил память героев войны в минуты, когда на город были сброшены первые бомбы

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 июня. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Сотни севастопольцев пришли к 3:13 (мск) к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, чтобы почтить память героев, защищавших город в годы Великой Отечественной войны. Именно в это время 22 июня 1942 года на город упали первые немецкие бомбы, передает корреспондент ТАСС.

"Мы не могли сегодня сюда не прийти, мы родились в Севастополе, с детства нам прививали любовь к своему городу, знание истории", - говорит Татьяна, которая пришла на акцию с супругом.

По окончании торжественного митинга первую "Свечу памяти" от пламени Вечного огня зажег ветеран войны, полковник танковых войск Василий Малявин, встретивший войну еще школьником. Ветеран рассказал собравшимся, что в день начала войны он сдавал экзамен по русскому языку, и о том как был мобилизован в 17 лет в 1943 году, как воевал до Великой Победы.

После этого севастопольцы направились на Графскую пристань и по традиции опустили на воду кораблики. Считается, что желание, написанное на таком бумажном кораблике, обязательно сбудется.

В Севастополе пройдет множество мероприятий, посвященных началу Великой Отечественной войны. В 10:00 (мск) у Мемориала героической обороны Севастополя состоится еще один торжественный митинг с возложением цветов и венков к Вечному огню.

А после этого на Братском кладбище в селе Оборонное пройдет церемония перезахоронения останков 104 советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне.

Севастополь был первым городом СССР, по которому 22 июня 1941 года были нанесены авиаудары. 30 октября 1941 года началась оборона города, которая длилась 250 дней.

Немцам только с третьей попытки удалось взять город. Сокрушение обороны города потребовало от вермахта огромных материальных ресурсов и привело к задержке начала летнего наступления 1942 года.

Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года.