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Военные прокуроры РФ восстановили права сотен вдов участников войны на повышение пенсий

Общество
22 июня, 9:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Согласно закону "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу", размер пенсии родственников умерших участников войны повышен на 32%

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Военные прокуроры фиксируют в России сотни случаев, когда вдовам участников Великой Отечественной войны необоснованно отказывают в повышении пенсий. Об этом ТАСС сообщили в Главной военной прокуратуре (ГВП).

"Благодаря усилиям военных прокуроров только в текущем году восстановлены права сотен граждан, получающих пенсии по случаю потери кормильца, чьи погибшие (умершие) родственники являлись участниками Великой Отечественной войны", - сказали в ГВП.

По данным ведомства, согласно закону "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу", размер пенсии родственников умерших участников войны повышен на 32%.

Однако в военкоматах в ряде случаев получателям таких пенсий ее не повышали, а в удовлетворении обращений необоснованно отказывалось. В каждом таком случае военными прокурорами направлены иски в суды, по решениям которых производится перерасчет и выплачиваются недополученные суммы.

В этом году восстановлены права 210 жителей Санкт- Петербурга, 96 жителей регионов Центрального военного округа, 15 жителей Москвы и Подмосковья. Общий размер произведенных доплат составил более 2 млн рублей, ряд исков еще рассматривается в судах.

Так, прокуратурой Санкт-Петербургского гарнизона при проверке обращения 85-летней вдовы участника Великой Отечественной войны установлено, что ей не назначалось и не выплачивалось повышение к пенсии.

Суд по иску прокурора восстановил ее права, а после последующей проверки соблюдения прав всех проживающих в Санкт-Петербурге членов семей участников Великой Отечественной войны удалось восстановить права еще 210 человек, получающих пенсии по случаю потери кормильца.

В Мурманске военная прокуратура гарнизона, восстановив через суд права вдовы ветерана войны, в ходе дополнительной проверки добилась выплат еще шести вдовам.

Военная прокуратура Бийского гарнизона защитила права на повышение пенсии членам семей 22 военнослужащих, погибших в Великой Отечественной войне, при исполнении воинского долга в Афганистане и в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Горно-Алтайский городской суд удовлетворил иски прокурора гарнизона, произведен перерасчет, задолженность по этим выплатам на общую сумму почти 400 тыс. рублей погашена.

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