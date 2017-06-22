ЕГЭ по русскому языку не сдали 0,5% участников экзамена

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Минимальный порог для получения аттестата на ЕГЭ по русскому языку не преодолели 0,5% участников экзамена. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
"Минимальный порог для получения аттестата в 24 балла на ЕГЭ по русскому языку не преодолели 0,5% участников экзамена. В 2016 году их число составило 1%", - отметили в пресс-службе. Участниками экзамена стали почти 617 тыс. человек. Средний балл на ЕГЭ по русскому языку в 2017 году сопоставим с прошлогодним результатом.
"В этом году сохраняется тенденция улучшения результатов по обязательным предметам. Доля выпускников, которые остались без аттестатов, сократилась почти в 1,5 раза, и это еще без учета результатов предстоящих пересдач", - цитирует пресс-служба главу Рособрнадзора Сергея Кравцова.
"Минимальный порог в 36 баллов, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл ЕГЭ по русскому языку для поступающих, не смогли преодолеть 1,6% участников. В 2016 году число участников ЕГЭ по русскому языку, которые не преодолели этот порог, составило 2,5%", - указали в пресс-службе.
Благодаря широкомасштабному внедрению новой технологии сканирования работ участников в пунктах проведения экзаменов (ППЭ), проверка работ и обработка результатов ЕГЭ по русскому языку завершена раньше установленного срока. Участники экзамена смогут узнать свой результат на пять дней раньше - с 22 июня. Сделать это можно через личный кабинет на портале ЕГЭ - ege.edu.ru.
Выпускники текущего года, которые не смогли набрать необходимый для получения аттестата минимальный балл на ЕГЭ по русскому языку, но получили положительный результат на ЕГЭ по математике, смогут пересдать русский язык в резервный срок сдачи ЕГЭ - 29 июня.