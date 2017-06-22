Экологический взвод Северного флота приступил к очистке острова Котельный в Арктике

МУРМАНСК, 22 июня. /ТАСС/. Экологический взвод Северного флота прибыл на остров Котельный архипелага Новосибирские острова (Якутия) и приступил к очистке острова от металлолома и другого мусора, накопленного с советских времен. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Северного флота.

"Военнослужащие уже спрессовали 950 бочек. В общей сложности за несколько дней работы они собрали и подготовили к погрузке в транспортные контейнеры порядка 40 тонн металлического мусора", - рассказали в пресс-службе.

За летний сезон должно быть подготовлено к вывозу с острова Котельный около 600 тонн металлолома.

В прошлом году экологическое подразделение Северного флота собрало, спрессовало и уложило в контейнеры более 30 тыс. бочек, которые в советские времена использовались для хранения и транспортировки топлива и горюче-смазочных материалов. С июня по сентябрь североморцы подготовили к утилизации 76 контейнеров с металлоломом, суммарный вес которых превысил 600 тонн. Осенью контейнеры с прессованной бочкотарой были доставлены морским транспортом на материк для последующей утилизации.

Северный флот начал заниматься очисткой острова Котельный с 2015 года. Военнослужащих экологического взвода доставляют на остров с помощью авиации в начале лета, когда снежный покров позволяет начать сбор металлолома. Большая часть мусора - это металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов, для удобства транспортировки их сжимают при помощи гидравлических прессов, уменьшая их объем в 5-10 раз.

В нынешний летний сезон запланированы работы также и на острове Кильдин (Мурманская область) в Баренцевом море, на котором во время Великой Отечественной войны был аэродром морской авиации Северного флота.