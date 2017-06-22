Принц Гарри рассказал о нежелании членов королевской семьи становиться монархами

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Принц Гарри, младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы, заявил, что, по его мнению, ни у кого из членов британской королевской семьи нет желания восходить на трон. Об этом он рассказал в интервью американскому журналу Newsweek.

"Мы участвуем в модернизации британской монархии. Мы делаем это не для себя, а на благо народа. Хочет ли кто-то из королевской семьи стать королем или королевой? Не думаю, но мы возьмем на себя все обязанности, когда понадобится", - приводит издание слова принца.

В настоящее время первым в очереди на наследование британского престола является старший сын королевы Елизаветы II принц Уэльский Чарльз. За ним следует старший брат принца Гарри герцог Кембриджский принц Уильям и его дети - принц Джордж и принцесса Шарлотта. Принц Гарри является пятым в очереди на трон.

Елизавета II, которой 21 апреля исполнился 91 год, находится на троне 65 лет и является самым долгоправящим монархом Соединенного Королевства. До нее дольше всех в Великобритании правила королева Виктория - 63 года, семь месяцев и два дня.