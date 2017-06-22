В Риге прошла церемония возложения цветов к памятнику воинам-освободителям

РИГА, 22 июня. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Церемония возложения венков и цветов к памятнику советским воинам-освободителям прошла в четверг в столице Латвии. В ней приняли участие сотрудники посольств России, Белоруссии и Азербайджана в балтийской республике, а также представители местных общественных организаций.

"22 июня началась Великая Отечественная война - для нашей страны и для всех людей тогдашнего Советского Союза это было очень серьезным и страшным испытанием, из которого наша страна вышла победителем, - сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов. - Забывать об этом нельзя, и не потому что мы победили, а потому что невозможно и не должно опять допустить подобную трагедию".

"Есть такая поговорка, что как только умирает последний участник последней войны, война гарантированно начнется снова. Чтобы такого не произошло, люди должны понимать, что такое война. Более страшного явления в человеческой жизни, наверно, не придумано", - добавил он.

В церемонии возложения цветов также участвовали делегация белорусских дипломатов, которую возглавил советник посольства Олег Шлома, и делегация диппредставительства Азербайджана во главе с советником, заместителем главы миссии Гараем Мурадовым.

Как рассказал корр. ТАСС координатор Совета общественных организаций Латвии Виктор Гущин, в мероприятиях в Риге также приняли участие местные общественные организации, включая Латвийскую ассоциацию борцов антигитлеровской коалиции, два общества блокадников, ассоциацию "Память для будущего", которая объединяет бывших малолетних узников нацистских концлагерей, Общество военных пенсионеров, Русскую общину Латвии, Ассоциацию организаций национальных меньшинств Содружества.

"Каких-то выступлений и речей не запланировано, - отметил Гущин. - Ведь это не праздничный день, а День памяти и скорби".