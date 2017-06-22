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Сбербанк поддержал акцию "Красная гвоздика" благотворительного фонда "Память поколений"

Общество
22 июня, 14:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Красная гвоздика является официальным символом фонда и служит знаком памяти и благодарности защитникам Отечества

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф поддержал благотворительную акцию "Красная гвоздика" фонда "Память поколений" и предложил проводить ее регулярно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Сбербанка.

Красная гвоздика является официальным символом фонда и служит знаком памяти и благодарности защитникам Отечества. В 2017 году акция памяти проходит c 1 мая по 30 июня. Но главная дата кампании 22 июня - День памяти и скорби, день, когда началась Великая Отечественная война.

С 2016 года этот символ стал еще и способом помощи ветеранам. Фонд запустил производство бумажного значка в форме красной гвоздики и реализовал его через крупнейшие торговые сети России на территории 81 региона РФ.

Стоимость значка - 50 рублей, все средства от покупки значков направляются в благотворительный фонд "Память поколений" на оказание адресной помощи ветеранам. В 2016 году было продано около 700 тыс. значков-гвоздик на 11 млн рублей.

Рассказывать новым поколениям об истории

"Акция "Красная гвоздика" фонда "Память поколений" созвучна с философией Сбербанка: ведь важно не только помогать финансово, но и знать свою историю, рассказывать ее новым поколениям не только в памятные даты. Важно, чтобы такие акции были не разовыми. В благотворительных проектах как и в бизнесе важен системный подход", - сказал Греф.

Он отметил, что для регулярных пожертвований Сбербанк создал специальную платформу "Сбербанк Вместе". С помощью этого сервиса можно перечислять средства более 90 фондам, в том числе и фонду "Память поколений".

Президент фонда "Память поколений", космонавт Валентина Терешкова отметила в интервью ТАСС, что красная гвоздика объединяет всех неравнодушных к истории России людей.

"Красная гвоздика - это наша память и благодарность ветеранам. Это символ, который говорит и не только о нашей памяти о Великой Отечественной войне и тех потерях, которые понесла наша страна, но и дает нам надежду. Уже второй год к этой акции присоединятся все неравнодушные люди, и мы все вместе, всей страной, помогаем тем, кто защищал наше мирное небо", - сказала Терешкова.

О фонде

Благотворительный фонд "Память поколений" основан 22 июня 2015 года. Фонд занимается оказанием адресной помощи ветеранам войн и боевых действий, в которых принимали участие граждане России.

За это время фонд оказал помощь более чем 2,5 тыс. ветеранам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне, в боевых действиях в Афганистане, контртеррористических операциях на Северном Кавказе и операции в Сирии.

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Персоны
Греф, Герман Оскарович Терешкова, Валентина Владимировна
Темы
День памяти и скорби Великая Отечественная война
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