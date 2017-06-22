СПЧ предлагает амнистировать нарушителей ПДД по случаю 100-летия Революции в России

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) предложил "обнулить" базы данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по штрафам ГИБДД, приурочив это к 100-летию Революции в России. Об этом сообщил глава СПЧ Михаил Федотов на официальном сайте совета.
"Объявление административной амнистии, предусматривающей прекращение исполнения постановлений по штрафам ГИБДД, вынесенных до издания акта амнистии, позволит "обнулить" базы данных ФССП России и МВД России, списав наиболее проблемные и фактически безнадежные долги", - говорится в сообщении.
Федотов привел данные ФССП, согласно которым около 30% штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения остаются неуплаченными. "В годовом отчете ФССП России за 2016 год отмечается, что количество постановлений по штрафам ГИБДД, которые были исполнены нарушителями, но при этом были ошибочно переданы в ФССП России, возросло с 925 тыс. до 1,3 млн", - отметил он. Зачастую сумма затрат на исполнение постановлений по невзысканным штрафам ГИБДД превышает сумму самих штрафов, подчеркнул глава СПЧ.
Также в СПЧ предложили обратить внимание на проблемы в сфере миграционной политики, которые могут быть отчасти решены с помощью административной амнистии.