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СПЧ предлагает амнистировать нарушителей ПДД по случаю 100-летия Революции в России

Общество
22 июня, 14:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Амнистия позволит "обнулить" базы данных ФССП России и МВД России, списав наиболее проблемные и фактически безнадежные долги, подчеркнул глава СПЧ Михаил Федотов

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) предложил "обнулить" базы данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по штрафам ГИБДД, приурочив это к 100-летию Революции в России. Об этом сообщил глава СПЧ Михаил Федотов на официальном сайте совета.

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"Объявление административной амнистии, предусматривающей прекращение исполнения постановлений по штрафам ГИБДД, вынесенных до издания акта амнистии, позволит "обнулить" базы данных ФССП России и МВД России, списав наиболее проблемные и фактически безнадежные долги", - говорится в сообщении.

Федотов привел данные ФССП, согласно которым около 30% штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения остаются неуплаченными. "В годовом отчете ФССП России за 2016 год отмечается, что количество постановлений по штрафам ГИБДД, которые были исполнены нарушителями, но при этом были ошибочно переданы в ФССП России, возросло с 925 тыс. до 1,3 млн", - отметил он. Зачастую сумма затрат на исполнение постановлений по невзысканным штрафам ГИБДД превышает сумму самих штрафов, подчеркнул глава СПЧ.

Также в СПЧ предложили обратить внимание на проблемы в сфере миграционной политики, которые могут быть отчасти решены с помощью административной амнистии.

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