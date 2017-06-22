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В Совфеде назвали неприемлемыми для граждан нотариальные тарифы на сделки с жильем

Общество
22 июня, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

При этом в Совете Федерации отметили, что нотариально заверенные сделки повышают защиту граждан от мошенников

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов заявил, что тарифы нотариусов при удостоверении сделок с жильем слишком велики.

"В отношении сделок с недвижимостью суммы нотариальных тарифов и прочих платежей велики, и сделка с участием нотариуса становится неприемлемой для граждан. В итоге размер нотариального тарифа для лиц, совершающих сделки с жилыми помещениями, может быть следующим: если они состоят в родстве, тариф может достигать 50 тыс. [рублей], а для не состоящих в родстве - до 100 тыс. рублей", - сказал сенатор в ходе заседания круглого стола в Совете Федерации, посвященного практике применения закона о государственной регистрации недвижимости.

Кутепов объяснил это тем, что сумма при оплате нотариальных сделок состоит из двух частей: граждане платят "фиксированную и незначительную" государственную пошлину, а основная часть выплат приходится на услуги нотариусов "юридического и технического характера". "Даже если за составление доверенности, в соответствии со статьей 333 Налогового кодекса, необходимо платить 200 рублей, то по факту меньше полутора тысяч рублей не получается, все свыше 200 рублей - это услуги юридического и технического характера, от которых потребители услуг нотариуса не могут отказаться", - указал глава комитета Совфеда.

При этом участники круглого стола отмечали, что нотариально заверенные сделки повышают защиту граждан от мошенников.

С 1 января 2017 года по закону сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке, подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Так, нотариальному удостоверению подлежат сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетним или гражданам, признанным ограниченно дееспособными.

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