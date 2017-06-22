Член ОП: бороться с пропагандой экстремизма нужно не только законами, но и просвещением

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Член Общественной палаты РФ, ректор РГСУ Наталья Починок считает полезным для борьбы с экстремизмом принятие законопроекта о регулировании мессеннжеров, но призывает вести и просветительскую работу. Такое мнение она высказала в беседе с корреспондентом ТАСС.
"То, что будет принят закон о мессенджерах - это правильно, государственный контроль и создание системы реагирования на пропаганду терроризма и экстремизма должна быть выстроена. Ведь пропаганда эта ведется не на площадях, а в социальных сетях. Закон скоро будет, и это здорово", - сказала она.
Но при этом она полагает важным вести просвещение среди молодежи. "Просвещение. Мы большая страна, и необходимо вести межкультурный и межнациональный диалог, вырабатывая у молодежи уважительное отношение к особенностям друг друга. И необходимо приводить примеры, к чему приводит "романтическое" отношение к экстремизму, пример Варвары Карауловой (осужденной в конце 2016 года на 4,5 года колонии за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" - прим. ТАСС), чем этот "романтизм" может обернуться и для самих молодых людей, и для их родителей", - отметила член ОП РФ.
Наталья Починок также поздравила своего коллегу по Общественной палате Максима Григорьева с выходом книги "Противодействие террористической пропаганде", презентация которой прошла в четверг в Общественной палате. "Общественная палата должна стать рупором просвещения в этой сфере", - добавила она.