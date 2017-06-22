МЧС предупредило москвичей о надвигающейся с запада грозе

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. МЧС распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде и усилении ветра до 17 метров в секунду в Москве в ближайшие часы. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении министерства.
"По уточненной информации, с 16:00 до 21:00 22 июня по Москве, начиная с западных районов, ожидаются дождь, гроза, порывы западного, северо-западного ветра 12-17 м/с", - сказали в ГУ МЧС.
Во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи и повал деревьев. Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие старения и по возможности переждать непогоду в безопасном месте. Водителям советуют парковать автомобили в гараж или вдали от деревьев.
Спасатели напомнили, что во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить, а также укрываться под деревьями и слабоукрепленными конструкциями.