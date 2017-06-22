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В Польше после реставрации открыт памятник форсировавшим Одер советским воинам

Общество
22 июня, 16:58 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 22, июня. /ТАСС

В сражении погибли более 40 тысяч советских солдат и офицеров

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ВАРШАВА, 22 июня. /ТАСС/. Церемония открытия обновленного памятника форсировавшим Одер в 1945 году советским солдатам, приуроченная к Дню памяти и скорби, состоялась в четверг на западе Польши у населенного пункта Миколин. Мемориал был отремонтирован активистами из польского общественного движения "Курск", которое занимается восстановлением в Польше памятников благодарности Красной армии.

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"Это прекрасная, замечательная инициатива "Курска". Нам бы хотелось, чтобы она послужила примером для широкого круга польских граждан", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС член Общественной палаты Калининградской области Андрей Омельченко, принявший участие в церемонии возложения цветов и венков.

"Ситуация с памятниками Красной армии в Польше год от года не улучшается. Но история не прощает такого. Попытки переписать собственную историю бесполезны и опасны", - сказал он, выразив надежду, что "голос разума возобладает". "Большинство поляков не поддерживает то варварское отношение к памятникам, которое проявляют польские элиты", - добавил представитель Калининградской области.

Памятник в Миколине был установлен в месте, где 72 года назад состоялось героическое форсирование реки Одер - сражение за успех которого отдали свои жизни более 40 тысяч советских солдат и офицеров. По словам лидера "Курска" Ежи Тыца, в основном, обновление этого места памяти стало возможным благодаря финансовой поддержке таких российских фондов как "Кронштадский морской собор", "Возрождение" из Курска, польского общества "Русич", активистов из Калининграда, организовавших сбор средств в интернете. "Нужно отметить, что и местные жители помогали, чем могли, предлагая строительные материалы и другую помощь, - указал Тыц. - Можно сказать, что памятник отремонтирован совместными усилиями народов России и Польши".

В боях за освобождение Польши в 1944-1945 годах погибли почти 600 тыс. советских воинов. В последние годы в Польше регулярно случаются акты вандализма в отношении памятников Красной армии, есть случаи их несанкционированного сноса. В 2016 году Институт национальной памяти республики выступил с инициативой демонтировать по всей стране более 200 таких военных памятников, которые считаются подлежащими демонтажу как напоминания о коммунистическом прошлом страны. Предложение историков вылилось в создание проекта внесения поправок в закон о декоммунизации, который был принят в четверг нижней палатой парламента.

Мемориальное общество "Курск" - единственная в Польше организация, которая на благотворительных началах занимается реставрацией памятников советским солдатам. На счету активистов уже несколько десятков отремонтированных и обновленных мемориалов Красной армии в республике.

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