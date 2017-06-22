В Польше после реставрации открыт памятник форсировавшим Одер советским воинам

Мутко и глава Немецкого футбольного союза возложили цветы в Парке Победы в КазаниСпорт 22 июня, 18:14
Сечин заявил, что лично отменил закупку чайных ложек за 15 тыс. руб. для дочки "Роснефти"Экономика и бизнес 22 июня, 18:13
Итальянские сыры планируют выпускать в Нижегородской областиНовости партнеров 22 июня, 18:02
"Когда ты в Риме, поступай как римляне": что делают в Европе для интеграции мусульманМеждународная панорама 22 июня, 17:50
СМИ: Роналду не будет платить €14,8 млн, чтобы смягчить приговор за неуплату налоговСпорт 22 июня, 17:48
ЦИК России провел совещание с представителями ТАСС по вопросам освещения выборовНовости агентства 22 июня, 17:25
Станция "Крестовский остров" в Петербурге закрыта на вход из-за большого пассажиропотокаСпорт 22 июня, 17:11
Американец Гейгер рассудит сборные Португалии и Новой Зеландии в матче Кубка конфедерацийСпорт 22 июня, 17:07
ЦСКА может подать заявку на проведение финала Кубка России по футболуСпорт 22 июня, 17:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАРШАВА, 22 июня. /ТАСС/. Церемония открытия обновленного памятника форсировавшим Одер в 1945 году советским солдатам, приуроченная к Дню памяти и скорби, состоялась в четверг на западе Польши у населенного пункта Миколин. Мемориал был отремонтирован активистами из польского общественного движения "Курск", которое занимается восстановлением в Польше памятников благодарности Красной армии.
"Это прекрасная, замечательная инициатива "Курска". Нам бы хотелось, чтобы она послужила примером для широкого круга польских граждан", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС член Общественной палаты Калининградской области Андрей Омельченко, принявший участие в церемонии возложения цветов и венков.
"Ситуация с памятниками Красной армии в Польше год от года не улучшается. Но история не прощает такого. Попытки переписать собственную историю бесполезны и опасны", - сказал он, выразив надежду, что "голос разума возобладает". "Большинство поляков не поддерживает то варварское отношение к памятникам, которое проявляют польские элиты", - добавил представитель Калининградской области.
Памятник в Миколине был установлен в месте, где 72 года назад состоялось героическое форсирование реки Одер - сражение за успех которого отдали свои жизни более 40 тысяч советских солдат и офицеров. По словам лидера "Курска" Ежи Тыца, в основном, обновление этого места памяти стало возможным благодаря финансовой поддержке таких российских фондов как "Кронштадский морской собор", "Возрождение" из Курска, польского общества "Русич", активистов из Калининграда, организовавших сбор средств в интернете. "Нужно отметить, что и местные жители помогали, чем могли, предлагая строительные материалы и другую помощь, - указал Тыц. - Можно сказать, что памятник отремонтирован совместными усилиями народов России и Польши".
В боях за освобождение Польши в 1944-1945 годах погибли почти 600 тыс. советских воинов. В последние годы в Польше регулярно случаются акты вандализма в отношении памятников Красной армии, есть случаи их несанкционированного сноса. В 2016 году Институт национальной памяти республики выступил с инициативой демонтировать по всей стране более 200 таких военных памятников, которые считаются подлежащими демонтажу как напоминания о коммунистическом прошлом страны. Предложение историков вылилось в создание проекта внесения поправок в закон о декоммунизации, который был принят в четверг нижней палатой парламента.
Мемориальное общество "Курск" - единственная в Польше организация, которая на благотворительных началах занимается реставрацией памятников советским солдатам. На счету активистов уже несколько десятков отремонтированных и обновленных мемориалов Красной армии в республике.