В Армении прошли церемонии, приуроченные к годовщине начала Великой Отечественной войны

ЕРЕВАН, 22 июня. /ТАСС/. Ветераны и представители общественности возложили в четверг венки и букеты цветов к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в ереванском парке "Победа", почтив в 76-ю годовщину начала войны память павших на полях сражений. "На фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов воевали около 600 тысяч сынов армянского народа, погибли свыше 300 тысяч человек", - напомнил собравшимся председатель Комитета ветеранов войны и Вооруженных сил Армении полковник в отставке Петрос Петросян.

Прах Неизвестного Солдата был доставлен в парк из братской могилы близ города Малгобек в Чечено-Ингушетии и перезахоронен 9 мая 1970 года. Именно у Малгобека 17 октября 1942 года в кровопролитных сражениях получила боевое крещение 89-я Армянская стрелковая дивизия Красной армии, 1 января 1943 года освободившая этот город, а впоследствии названная Таманской. У мемориала с Вечным огнем высится памятник "Мать-Армения", в постаменте которого расположен музей военной истории Министерства обороны республики.

За проявленные мужество и отвагу 103 представителя армянского народа стали Героями Советского Союза, а легендарный летчик Нельсон Степанян и маршал Советского Союза Иван Баграмян удостоились этого высшего звания дважды. Около 100 тысяч представителей зарубежной армянской диаспоры участвовали в движении Сопротивления, воевали в составе армий союзников.

К годовщине начала Великой Отечественной была приурочена и акция "Свеча памяти", прошедшая в ереванском культурно-деловом центре "Дом Москвы". Вместе с Петросом Петросяном ее открыла пережившая блокаду Ленинграда Галина Петухова. В рамках акции в центре развернута выставка 50 архивных фотографий, рассказывающая о подвиге жителей и защитников города на Неве.

"Жители блокадного Ленинграда - очень близкие мне, родные люди. По их рассказам я знаю о железной воле ленинградцев, об их святой и непоколебимой вере в Победу", - сообщил ТАСС организатор выставки, петербургский бизнесмен и меценат Грачья Погосян.

"Общественная и благотворительная деятельность Грачьи Погосяна широко известна не только в России и в Армении, но и в Белоруссии, Грузии, Казахстане", - отметил в свою очередь посол РФ в Ереване Иван Волынкин. Так, недавно при содействии предпринимателя на территории российской военной базы в Армении был открыт памятник знаменитому конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову. А в прошлом году по инициативе Погосяна в Тихвине Ленинградской области был воздвигнут мемориал в память о более чем 2 тысячах ленинградских детей, направлявшихся в эвакуацию по железной дороге и погибших под бомбежкой в октябре 1941 года.