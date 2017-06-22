Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Армении прошли церемонии, приуроченные к годовщине начала Великой Отечественной войны

Общество
22 июня, 17:22 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 22, июня. /ТАСС

По словам председателя Комитета ветеранов войны и ВС Армении, "на фронтах воевали около 600 тысяч сынов армянского народа, погибли свыше 300 тысяч человек"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕРЕВАН, 22 июня. /ТАСС/. Ветераны и представители общественности возложили в четверг венки и букеты цветов к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в ереванском парке "Победа", почтив в 76-ю годовщину начала войны память павших на полях сражений. "На фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов воевали около 600 тысяч сынов армянского народа, погибли свыше 300 тысяч человек", - напомнил собравшимся председатель Комитета ветеранов войны и Вооруженных сил Армении полковник в отставке Петрос Петросян.

Прах Неизвестного Солдата был доставлен в парк из братской могилы близ города Малгобек в Чечено-Ингушетии и перезахоронен 9 мая 1970 года. Именно у Малгобека 17 октября 1942 года в кровопролитных сражениях получила боевое крещение 89-я Армянская стрелковая дивизия Красной армии, 1 января 1943 года освободившая этот город, а впоследствии названная Таманской. У мемориала с Вечным огнем высится памятник "Мать-Армения", в постаменте которого расположен музей военной истории Министерства обороны республики.

СПЕЦПРОЕКТ

"Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": как изменилась жизнь СССР после начала ВОВ

Фотографии корреспондентов ТАСС 1930-х и 1940-х гг.

За проявленные мужество и отвагу 103 представителя армянского народа стали Героями Советского Союза, а легендарный летчик Нельсон Степанян и маршал Советского Союза Иван Баграмян удостоились этого высшего звания дважды. Около 100 тысяч представителей зарубежной армянской диаспоры участвовали в движении Сопротивления, воевали в составе армий союзников.

К годовщине начала Великой Отечественной была приурочена и акция "Свеча памяти", прошедшая в ереванском культурно-деловом центре "Дом Москвы". Вместе с Петросом Петросяном ее открыла пережившая блокаду Ленинграда Галина Петухова. В рамках акции в центре развернута выставка 50 архивных фотографий, рассказывающая о подвиге жителей и защитников города на Неве.

"Жители блокадного Ленинграда - очень близкие мне, родные люди. По их рассказам я знаю о железной воле ленинградцев, об их святой и непоколебимой вере в Победу", - сообщил ТАСС организатор выставки, петербургский бизнесмен и меценат Грачья Погосян.

"Общественная и благотворительная деятельность Грачьи Погосяна широко известна не только в России и в Армении, но и в Белоруссии, Грузии, Казахстане", - отметил в свою очередь посол РФ в Ереване Иван Волынкин. Так, недавно при содействии предпринимателя на территории российской военной базы в Армении был открыт памятник знаменитому конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову. А в прошлом году по инициативе Погосяна в Тихвине Ленинградской области был воздвигнут мемориал в память о более чем 2 тысячах ленинградских детей, направлявшихся в эвакуацию по железной дороге и погибших под бомбежкой в октябре 1941 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День памяти и скорби Великая Отечественная война
Страны
Армения
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
10
Более 10 тысяч человек отметили День йоги в центре Нью-Дели
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
10
Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кучма: Европа ставит Украину на колени
2
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
3
Роскомнадзор заблокировал Google из-за редиректа на сайт букмекеров
4
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул
5
Минобороны РФ опубликовало уникальные документы о Великой Отечественной войне
6
СМИ: ВМС США не смогли перехватить баллистическую ракету во время учений
7
Комитет Госдумы поддержал введение ареста на 15 суток и обязательных работ за мат в семье
Темы дня
Загрузка...
Реклама