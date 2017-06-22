Ветераны рассказали, как сложились их жизни после войны

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных конфликтов в Афганистане и Чечне, подопечные благотворительного фонда "Память поколений", в День памяти и скорби приняли участие в акции "Красная гвоздика" и рассказали ТАСС о том, как сложилась их жизнь после службы. Акция проходит при поддержке Сбербанка.

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Подопечная фонда, ветеран Великой Отечественной войны Лидия Морозова, поделилась с ТАСС своими воспоминаниями о войне. Однажды от начальства поступил приказ передать важное шифрованное сообщение для соседней армии. "Я понимала, что это непростое задание, нужно выполнить его любой ценой. Сначала под обстрелом я ползла по-пластунски, потом передавала шифровку, но связь постоянно прерывалась, я очень переживала", - рассказала Лидия Морозова. Но приказ она выполнила, и за это ее наградили медалью "За боевые заслуги".

Между шифровками в свободное время она писала письма своей маме. "Мы переписывались, и это очень помогало на фронте", - сказала Морозова. Всю войну в кармане она хранила молитву, которую ей написала мама на листе бумаги. На средства, собранные в рамках акции "Красная гвоздика" фондом "Память поколений", Лидии Морозовой купили тонометр, глюкометр и ортоподушку.

Покорить вершины

Группа инвалидности и отсутствие ноги не помешали ветерану Афганской войны Рафаэлю Исхакову покорить Эльбрус. Подъем на высоту 5,5 тыс. метров стоил ему невероятных усилий и предварительных ежедневных тренировок. Но ничего этого могло и не быть, если бы не участие в его судьбе фонда "Память поколений". Фонд помог ветерану реабилитироваться и в 2016 году приобрел для него высокотехнологичный протез. Теперь Исхаков мечтает покорить Казбек.

22 июня - для семьи военного тоже особый день, они вспоминают подвиг своих предков, сражавшихся с фашистскими захватчиками. "У каждой семьи в России есть свой герой, прошедший через Великую Отечественную войну. Один мой дед не пришел с войны, другой вернулся инвалидом", - отметил Исхаков.

Сила духа

Ветеран-паралимпиец Вадим Селюкин участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Во время выполнения боевого задания в 2002 году он подорвался на мине и лишился обеих ног. Но трагедия лишь подтолкнула Селюкина к новым свершениям. Он стал активно заниматься спортом, получил звание мастера спорта по следж-хоккею, а в 2014 году на Паралимпиаде в Сочи - заветную серебряную медаль. В прошлом году фонд "Память поколений" собрал средства и приобрел ветерану современную удобную инвалидную коляску.

"Большое спасибо фонду за коляску и за их работу в целом. Знаете, я не теоретический диванный интернет-патриот, а русский солдат. Так что сегодняшняя памятная дата действительно очень близка для меня и моей семьи", - сказал он. По его словам, носить красную гвоздику на лацкане пиджака должен каждый человек, который разделяет боль семей, потерявших своих родных во время Великой Отечественной войны.

Благодарность ветеранам

Президент фонда "Память поколений", космонавт Валентина Терешкова отметила в интервью ТАСС, что красная гвоздика объединяет всех неравнодушных к истории России людей. "Красная гвоздика - это наша память и благодарность ветеранам. Это символ, который говорит и не только о нашей памяти о Великой Отечественной войне и тех потерях, которые понесла наша страна, но и дает нам надежду. Уже второй год к этой акции присоединятся все неравнодушные люди, и мы все вместе, всей страной, помогаем тем, кто защищал наше мирное небо", - сказала Терешкова.

Способ помощи

С 2016 года этот символ стал еще и способом помощи ветеранам. Фонд запустил производство бумажного значка в форме красной гвоздики и реализовал его через крупнейшие торговые сети России на территории 81 региона РФ.

О фонде "Память поколений" Фонд "Память поколений", президентом которого является первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова, основан 22 июня 2015 года. Он собирает адресную помощь ветеранам войн и боевых действий, в которых принимали участие граждане России. За это время фонд оказал помощь более чем 2,5 тыс. ветеранам, участвовавшим в Великой Отечественной войне, боевом конфликте в Афганистане, контртеррористических операциях на Северном Кавказе и вооруженном конфликте в Сирии. Официальным символом фонда является красная гвоздика, которая многие поколения служила символом памяти и благодарности защитникам Отечества. В 2017 году акция памяти проходит c 1 мая по 30 июня.

Стоимость значка - 50 руб., все средства от продажи значков направляются в благотворительный фонд "Память поколений" на оказание адресной помощи ветеранам. В 2016 году было продано около 700 тыс. значков-гвоздик на 11 млн руб.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что такие акции должны проводиться регулярно. "Акция "Красная гвоздика" фонда "Память поколений" созвучна с философией Сбербанка: ведь важно не только помогать финансово, но и знать свою историю, рассказывать ее новым поколениям не только в памятные даты. Важно, чтобы такие акции были не разовыми. В благотворительных проектах, как и в бизнесе, важен системный подход", - сказал Греф. Он отметил, что для регулярных пожертвований Сбербанк создал специальную платформу - "Сбербанк Вместе". С помощью этого сервиса можно перечислять средства более 90 фондам, в том числе и фонду "Память поколений".