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Устный ЕГЭ по иностранным языкам в резервный день сдадут почти 7 тыс. человек

Общество
23 июня, 0:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Результаты экзамена будут объявлены не позднее 6 июля

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Около 7 тыс. человек по всей России сдадут в пятницу устную часть ЕГЭ по иностранным языкам. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Заявление на сдачу устной части ЕГЭ по иностранным языкам в резервный срок подали около 6,7 тыс. участников, из них около 5,9 тыс. будут сдавать английский язык, более 300 - немецкий язык, около 300 - французский язык, около 100 - испанский язык. Для организации экзамена по иностранным языкам будет задействовано около 400 пунктов проведения экзамена (ППЭ)", - уточнили в пресс-службе.

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Экзамены начинаются в 10:00 по местному времени. Контролировать их ход будут более 800 общественных наблюдателей, около 1 тыс. онлайн-наблюдателей, а также сотрудники Рособрнадзора. Видеонаблюдение во всех аудиториях, где проходит экзамен, будет вестись в онлайн-режиме.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранному языку составляет 22. Сдача двух частей экзамена предусмотрена в отдельные дни. Письменный ЕГЭ по иностранным языкам в резервный срок участники сдавали 22 июня. Результаты ЕГЭ по иностранному языку будут объявлены участникам не позднее 6 июля.

Инфографика Что запрещено на едином государственном экзамене

Что запрещено на едином государственном экзамене

Что запрещено на ЕГЭ и что на нем разрешено. Инфографика ТАСС

Об экзамене

Экзамен проводится по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. Раздел "Говорение" был введен в ЕГЭ по иностранным языкам с 2015 года. Решение сдавать устную часть экзамена участник принимает добровольно, но получить высокий балл он может только совокупно за письменную (оценивается до 80 баллов) и устную (до 20 баллов) части.

Процедура сдачи устной части автоматизирована, экзамен проходит за компьютером с использованием аудиогарнитуры. Для проведения устного экзамена могут также использоваться лингафонные кабинеты с соответствующим оборудованием. Продолжительность устной части экзамена - 15 минут.

Сдать экзамены в резервный срок могут выпускники прошлых лет, а также выпускники этого года, пропустившие экзамен по уважительной причине. Основная волна ЕГЭ-2017 проходила с 29 мая по 19 июня. В ней приняло участие около 703 тыс. человек, из них около 617 тыс. человек - выпускники текущего года.

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