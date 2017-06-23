Устный ЕГЭ по иностранным языкам в резервный день сдадут почти 7 тыс. человек

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Около 7 тыс. человек по всей России сдадут в пятницу устную часть ЕГЭ по иностранным языкам. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Заявление на сдачу устной части ЕГЭ по иностранным языкам в резервный срок подали около 6,7 тыс. участников, из них около 5,9 тыс. будут сдавать английский язык, более 300 - немецкий язык, около 300 - французский язык, около 100 - испанский язык. Для организации экзамена по иностранным языкам будет задействовано около 400 пунктов проведения экзамена (ППЭ)", - уточнили в пресс-службе.

Экзамены начинаются в 10:00 по местному времени. Контролировать их ход будут более 800 общественных наблюдателей, около 1 тыс. онлайн-наблюдателей, а также сотрудники Рособрнадзора. Видеонаблюдение во всех аудиториях, где проходит экзамен, будет вестись в онлайн-режиме.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранному языку составляет 22. Сдача двух частей экзамена предусмотрена в отдельные дни. Письменный ЕГЭ по иностранным языкам в резервный срок участники сдавали 22 июня. Результаты ЕГЭ по иностранному языку будут объявлены участникам не позднее 6 июля.

Об экзамене

Экзамен проводится по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. Раздел "Говорение" был введен в ЕГЭ по иностранным языкам с 2015 года. Решение сдавать устную часть экзамена участник принимает добровольно, но получить высокий балл он может только совокупно за письменную (оценивается до 80 баллов) и устную (до 20 баллов) части.

Процедура сдачи устной части автоматизирована, экзамен проходит за компьютером с использованием аудиогарнитуры. Для проведения устного экзамена могут также использоваться лингафонные кабинеты с соответствующим оборудованием. Продолжительность устной части экзамена - 15 минут.

Сдать экзамены в резервный срок могут выпускники прошлых лет, а также выпускники этого года, пропустившие экзамен по уважительной причине. Основная волна ЕГЭ-2017 проходила с 29 мая по 19 июня. В ней приняло участие около 703 тыс. человек, из них около 617 тыс. человек - выпускники текущего года.