Кабмин предложил упростить условия подачи заявления в ЗАГС через портал госуслуг

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Правительство вносит в Госдуму законопроект, направленный на оптимизацию подачи заявления о регистрации брака в электронном виде. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается исключить необходимость представления скан-копий документов, удостоверяющих личность и подтверждающих расторжение предыдущего брака, одновременно с подачей через Единый портал государственных и муниципальных услуг заявления о регистрации брака. Содержащиеся в заявлении сведения будут проверяться в момент личной явки для регистрации акта гражданского состояния и предъявления оригиналов документов", - отмечается в справке к документу.

Согласно действующему закону, желающие вступить в брак вынуждены предъявлять указанные документы дважды: сначала в отсканированном виде, а затем, в оригинале, при личной явке в орган ЗАГС. Сканирование избыточно, так как не гарантирует неизменности документа (т.е. скан не является юридически значимым источником сведений), а также нагружает инфраструктуру передачи данных. Содержащиеся в заполненном онлайн заявлении сведения будут проверяться при личной явке граждан.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 15 июня 2017 года.

Ранее сообщалось, что московские молодожены при подаче в ЗАГС электронного заявления получат 30% скидку на госпошлину. Подавать заявление в ЗАГС в электронном виде следует заранее - от одного до шести месяцев до желаемой даты регистрации брака. Чтобы забронировать дату, время и отделение ЗАГС, где пройдет церемония, потребуется указать СНИЛС жениха и невесты, их паспортные данные и, при необходимости, документы, подтверждающие прекращение предыдущего брака.