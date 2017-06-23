Паломнический центр для туристов откроется в монастыре XVI века под Тулой в августе

ТУЛА, 23 июня. /ТАСС/. Паломнический центр для туристов возводят в Спасо-Преображенском Крестовоздвиженском мужском монастыре, который был основан в городе Белев Тульской области в первой половине XVI века. Открытие запланировано на август 2017 года, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"На территории монастыря в Белеве строится паломнический центр, работы ведут на средства благотворителей. Открытие планируется в августе этого года", - уточнили в пресс-службе.

По словам игумена монастыря иеромонаха Арсения, на цокольном этаже будет расположена трапезная для гостей. На первом и втором этажах здания - гостиница для паломников, способная принять до 70 человек. "Левое крыло первого этажа отведено под духовно-просветительский центр, где будут проводиться занятия воскресных школ, там же будет находиться конференц-зал для проведения собраний и реализации выставочных проектов", - уточнили в пресс-службе.

Министерство культуры Тульской области разработало туристический маршрут по православным святыням Белевской епархии. "Уверен, что открытие центра придаст дополнительный импульс развитию туризма в Белеве", - цитирует пресс-служба губернатора региона Алексея Дюмина.

Реконструкция монастыря

С 2014 года на территории Спасо-Преображенского Крестовоздвиженского мужского монастыря проводится реконструкция. На проведение работ из федеральной целевой программы "Культура России" было выделено около 85 млн рублей. "В нынешнем году для завершения работ по золочению куполов Министерством культуры РФ проведены торги на сумму 9 млн рублей, и в ближайшее время подрядчик приступит к выполнению работ.

Как пояснила министр культуры региона Татьяна Рыбкина, более 60 лет Спасо-Преображенский собор находился без кровли, поэтому здание впитало много влаги, что затруднило проведение реставрации. "Кроме того, подрядчик нарушил технологию и порядок работ, что привело к протеканию временной кровли на стены внутри храма. В рамках претензионной работы было установлено, что все недочеты будут устранены по гарантии после того, как здание полностью просохнет, а это будет сделано к сентябрю", - уточнила Рыбкина.

Спасо-Преображенский Крестовоздвиженский мужской монастырь в городе Белеве основан в первой половине XVI века удельными князьями. Первые документальные источники относятся к 1557 году - времени царствования Ивана Грозного.

Монастырь был родовой усыпальницей белевских князей и пользовался их особым покровительством. В XVII веке началось строительство каменных сооружений. На данный момент на территории монастыря находятся четыре церкви и колокольня.