Власти Петербурга изучают вопрос переноса мероприятий с Марсова поля в другие районы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Вопрос переноса массовых мероприятий с Марсова поля, которое является единственным в центре Санкт-Петербурга гайд-парком, является неоднозначным и изучается. Об этом журналистам в пятницу сообщил вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Александр Говорунов в городском пресс-центре.

"Мне известно об этой инициативе, я докладывал о ней губернатору города. Инициатива озвучена, каких-то решений на сей момент нет, процесс раздумий так или иначе идет. Вопрос неоднозначный", - сказал вице-губернатор.

"На любые несанкционированные дела власть будет жестко реагировать. Мы за то, чтобы была возможность высказать свою позицию, но все это должно идти в согласованном режиме, в цивилизованном варианте. И мы сделаем все, чтобы не допустить разноса города, когда горят машины, бьются витрины и льется кровь", - подчеркнул Говорунов.

Ранее депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский сообщил, что на заседании президиума Общественного совета при МВД Петербурга было рекомендовано исключить Марсово поле из перечня городских гайд-парков после проведения несанкционированных митингов. Всего в Петербурге после принятия соответствующего закона было определено три территории для проведения массовых мероприятий с предварительным информированием, а не получением согласования властей: Марсово поле, Удельный и Полюстровский парки.

Парламентарий предложил в качестве альтернативы также Дворцовую и Конюшенную площади в центре города, территории рядом с театром "Балтийский дом" или у Финляндского вокзала. При этом он подчеркнул, что для изменений площадок необходимо принять постановление правительства Петербурга, а не вносить поправки в региональный закон.

Марсово поле - территория в центре Петербурга рядом с Летним садом. В начале ХVIII века здесь проходили военные парады, а спустя столетие были захоронены жертвы февральской революции 1917 года и появился мемориал. 6 ноября 1957 года в центре мемориала на Марсовом поле был зажжен Вечный огонь.