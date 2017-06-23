Желтый уровень опасности объявлен в Москве и области из-за грозы с ветром

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Желтый уровень опасности объявлен в пятницу в Московском регионе из-за грозы с сильным ветром. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Желтый является третьим из пяти уровней опасности.

В Белгородской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Рязанской и других областях также объявлен желтый уровень опасности, уточнили в Гидрометцентре.

Ранее МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой, граде и усилении ветра в ближайшие часы до 12-17 метров в секунду.