Желтый уровень опасности объявлен в Москве и области из-за грозы с ветром

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Желтый уровень опасности объявлен в пятницу в Московском регионе из-за грозы с сильным ветром. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Желтый является третьим из пяти уровней опасности.
В Белгородской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Рязанской и других областях также объявлен желтый уровень опасности, уточнили в Гидрометцентре.
Ранее МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой, граде и усилении ветра в ближайшие часы до 12-17 метров в секунду.