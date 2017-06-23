Эксперты: у российских вузов есть внутренний потенциал для участия в мировых рейтингах

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Новый рейтинг семейства Times Higher Education (THE), включивший только вузы европейских стран, опубликованный в среду, дал повод для дискуссии экспертов: все ли резервы задействованы российскими вузами для продвижения в мировых рейтингах.

В европейском рейтинге 24 российских вуза, причем не только участники проекта 5-100 и те, которые имеют статус национальных исследовательских университетов, а, например, Воронежский и Саратовский госуниверситеты, не имеющие никаких особых статусов и специального финансирования.

И другие могут

По мнению директора центра рейтинговых исследований Университета ИТМО Ильи Куфтырева, пример Воронежского и Саратовского университетов интересен тем, что показывает другим российским вузам путь к успеху в рейтингах.

"Залог успеха в рейтингах - это не только деньги, еще важнее системная внутренняя диагностика, аккуратное ведение статистической информации", - отметил эксперт. По его наблюдениям, "многие очень сильные вузы часто не знают о себе элементарных вещей - сколько там работает докторов наук, количество студентов, обучающихся на той или иной специальности".

Куфтырев уверен: чтобы получить такую информацию, не нужно колоссальных финансовых вливаний со стороны государства, "просто надо сесть и аккуратно собрать информацию о своем вузе, а если это будет сделано в соответствии с методологией рейтинговых агентств - полпути к включению в рейтинг будет пройдено".

Пример Воронежского госуниверситета подтверждает его слова. Аналитический подход виден в самом ответе на вопросы ТАСС о причинах вхождения вуза в рейтинг лучших европейский университетов Times Higher Education: ректор вуза Дмитрий Ендовицкий прислал таблицу c анализом группы факторов успеха российских вузов, вошедших в рейтинг.

"Мы видим, что в рейтинг лучших университетов Европы по версии британского журнала Times Higher Education попали всего 19 учебных заведений из 39, имеющих статус федерального или национально-исследовательского университета и соответствующую программу развития", - сказал он.

Из 21 участника проекта 5-100, по подсчету Ендовицкого, в рейтинге только 16. Из 24 вузов, вошедших в рейтинг, половина расположена в Москве и Санкт-Петербурге, а это "позволяет им пользоваться объективными конкурентными преимуществами: большая часть и финансовых, человеческих и информационных ресурсов сосредоточена в этих городах", пояснил ректор проведенных анализ.

Успех возглавляемого им вуза, у которого нет ни одного из трех главных конкурентных преимуществ, ректор связал "с большим системным трудом его сотрудников". "Мы ориентированы на целевые установки проекта 5-100 и лучшие практики ведущих вузов. При этом обладаем большей автономией и независимостью в ее реализации, чем вузы, вынужденные жестко следовать пунктам самой программы "5-100", - сказал Ендовицкий.

По оценке экспертов, успех воронежского вуза связан еще и с его традициями: он всегда отличался высокой интернационализацией, вслед за Университетом Дружбы народов (ныне РУДН). Сходная картина вырисовывается из комментариев экспертов Саратовского национального исследовательского государственного университета. Здесь тоже сделали упор на системную аналитическую работу.

Ценз публикационной активности

"Есть объективные трудности: очень высокий порог числа публикаций, индексируемых в международных базах публикационной WoS иScopus", - пояснил Куфтырев, заметив, что вуз будет принят в число оцениваемых, только если имеет 1 тыс. публикаций в течение пяти лет с разбивкой по годам. "Этот порог смогут преодолеть не все", - считает эксперт.

Появление отдельного рейтинга лучших вузов Европы в семействе рейтингов Times Higher Education, по мнению Куфтырева, является "маркетинговым ходом для его составителей, который помогает добиться преимуществ в конкурентной борьбе рейтинговых агентств", хотя методологически составление рейтинга не отличается от других рейтингов семейства.

"THE расширяет линейку региональных рейтингов. Европейский дополнил рейтинг БРИКС, Латиноамериканский, Арабский и два страновых рейтинга - для Японии и США", - отметил эксперт. По наблюдению Куфтырева, рейтинг лучших вузов Европы обнаружил новую тенденцию - активное продвижение вузов Голландии и Германии, что эксперт связал с тем, что в этих странах "появился стимул для системной работы, они ее выполнили и получили результат".

По мнению Петра Чубика, ректора Томского политеха (вуз держится в четверке лучших технических вузов, не считая московские и петербургские), "продвижение в рейтингах, как для спортсмена - преодоление себя". "Но рекорды не самоцель, это всего лишь свидетельство того, что ты здоров, находишься в хорошей форме и жаждешь новых высот", - сказал ректор, заметив, что рейтинги дают возможность оценить свой потенциал и результаты научно-образовательной деятельности в сравнении с другими ведущими вузами мира".

Ориентиры для абитуриентов и ученых

Абитуриентам, считает Чубик, рейтинги помогают выбрать вуз для получения образования. "Лучшие выпускники школ всегда стремятся выбрать лучший университет", - отметил он.

Ректор Национального исследовательского нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского (ННГУ) Евгений Чупрунов полагает, что "оценка мировых экспертов позволяет абитуриентам делать более осознанный выбор при поступлении в вуз, а ученым - определяться с местом реализации их научных амбиций".

Проект 5-100 предпринят правительством России для повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов в мире, в его названии заключен ориентир на вхождение 5 российских вузов в сотню лучших в мире. Реализуется с 2013 года, рассчитан на семь лет, предусматривает выделение университетам дополнительных средств на реализацию их дорожных карт развития.