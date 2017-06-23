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Участники Всемирного фестиваля молодежи будут получать визы РФ бесплатно

Общество
23 июня, 19:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Кроме того, порядок выдачи виз будет упрощен

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в России в октябре, будут получать российские визы бесплатно. Об этом заявил в пятницу журналистам глава национального подготовительного комитета РФ Григорий Петушков на полях второго заседания международного организационного комитета ВФМС, который проходит в Москве.

"По визам все очень просто: принято решение о выдаче льготных виз для иностранных участников. Правила все те же самые, что и для обычных виз, только эти визы будут бесплатны для участников фестиваля", - сказал Петушков, указав, что порядок выдачи виз будет упрощен.

Говоря о чартерных перелетах для участников фестиваля, Петушков отметил, что схема организации таких перелетов в настоящий момент понятна. "Здесь абсолютно понятная ситуация, мы даем техническое задание российским авиакомпаниям, они предоставляют свою цену на эти чартеры", - сказал он.

"Если эта цена устраивает наших партнеров за рубежом, они берут этот чартер. Если не устраивает, они, соответственно, ищут другие варианты через свои национальные авиакомпании", - добавил Петушков.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. В первые дни фестиваля около 2 тыс. иностранных участников посетят российские города, где для них будут подготовлены региональные программы.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители НКО, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира. Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укреплять международные связи, а также "развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие".

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