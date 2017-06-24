Дети из России и стран АТР разработают проекты по развитию Дальнего Востока

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ВЛАДИВОСТОК, 24 июня. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Тихоокеанская проектная школа Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) открылась в субботу во Всероссийском детском центре "Океан". В ней участвуют дети из России, Японии, Китая и Южной Кореи, которые будут разрабатывать проекты по развитию Дальнего Востока, рассказала ТАСС заместитель проректора по учебной и воспитательной работе ДВФУ Елена Харисова.
"Уникальность этой программы в том, что мы, по сути, проектируем детско-взрослые общества, команды, в которых дети с представителями компаний-заказчиков делают проекты. За 21 день ребенок вместе со взрослыми должен сделать проект, связанный с развитием Дальнего Востока. Это очень сильный проект в связке с компаниями, вузами и преподавателями", - рассказала собеседница.
По ее словам, смена будет продолжаться с 24 июня по 15 июля, детей отбирали по конкурсу, в котором участвовали 130 претендентов на 90 мест. Детям предлагали почитать документы, посмотреть интервью руководства страны о развитии Дальнего Востока и предложить свой проект. Авторы наиболее удачных идей и стали участниками Тихоокеанской проектной школы: 90 ребят из регионов России, в основном с Дальнего Востока, и 10 детей из Японии, Китая и Республики Корея, которые будут работать в группе международных отношений. Помогать ребятам будут представители таких компаний как "Роснефть", судоверфь "Звезда", завод "Прогресс".
"Всего у нас будет четыре направления проектирования: инновационная промышленность, которое объединяет инженерные проекты по космическим системам, судостроению, авиапромышленности; научное направление, связанное с марикультурой и биологически активными веществами; IT-технологий, где будут представлены проекты по анализу данных, беспроводной связи и облачным технологиям; социально-гуманитарное направление, в рамках которого, например, мы будем делать два проекта с музеем имени Арсеньева", - рассказала Харисова.
По ее словам, в рамках социально-гуманитарного направления планируется спроектировать новый морской музей и посвященный роли Дальнего Востока в Азиатско- Тихоокеанском регионе интерактивный музей "Тихоокеанское содружество".
"Дети предлагают свои идеи по использованию "дальневосточного гектара" и использование механизмов Свободного порта Владивосток, свое видение развития образовательного туризма, инженерные и инфраструктурные проекты по благоустройству городов. Мы все идеи опубликуем, среди них нет таких идей, которые можно отправить "в корзину". Задача этих проектов - создать условия, чтобы молодые люди оставались после учебы на Дальнем Востоке", - рассказала собеседница.