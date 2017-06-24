Путин сообщил, что его работа в СВР была связана с нелегальной разведкой

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Деятельность Владимира Путина в органах внешней разведки была связана с нелегальной разведкой. Об этом президент РФ сообщил ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву в интервью, фрагмент которого был показан по телевидению в сюжете к 95-летию нелегальной разведки СВР (Службы внешней разведки).
"Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой", - сказал он.
Путин пожелал благополучия сотрудникам российской разведки, отметив их выдающиеся профессиональные качества.
"Я знаю, что это за люди - это люди особые, особого качества, особых убеждений, это люди особого склада характера. Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может, это могут только избранные, говорю это безо всякого без преувеличения. Вот с таким подходом к делу, с таким подходом к стране, к своему народу живут сотрудники нелегальной разведки, это уникальные люди. Я желаю им счастья, благополучия, уверен, они услышат мои слова", - отметил глава государства.