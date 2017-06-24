Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Хабаровске установили рекорд России по одновременному поеданию ухи

Общество
24 июня, 14:41 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов

Съев более 12 тысяч порций ухи, жители Хабаровска побили предыдущий рекорд, установленный в Вологодской области в 2010 году

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Вячеслав Реутов,/Пресс-служба правительства Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 24 июня. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Жители Хабаровска в субботу установили рекорд России, съев 12 тыс. порций ухи, сваренной по рецепту губернатора Вячеслава Шпорта. Рекорд России по количеству людей, которые отведали уху, зафиксировал главный редактор "Книги рекордов России" Алексей Свистунов, он же вручил диплом, подтверждающий это достижение, губернатору края.

"Рекорд сегодня устанавливался не по количеству и объему сваренной ухи - а ее закладывали дважды и сварили более трех тонн <...> а по количеству людей, которые попробуют, а точнее - реально ее съедят. Необходимое количество - 12 тысяч порций, каждая тарелка с порцией ухи была пронумерована", - рассказал корреспондентуТАСС Свистунов.

Он отметил, что жители Хабаровска побили предыдущий рекорд по одновременному поеданию ухи, установленный в Вологодской области в 2010 году. Главный редактор "Книги рекордов России" также сообщил, что заявка на установление рекорда подана и в Книгу рекордов Гиннеса. По его словам, она зарегистрирована и будет рассмотрена после предоставления необходимых документов.

Отметку в 12 тыс. порций хабаровчане преодолели к 17:40 (10:40 мск), а всего горожанам раздали около 15 тыс. порций.

"Всем спасибо за желание победить. Теперь мы смело можем говорить, что в Хабаровском крае умеют не только строить самолеты и варить сталь, но и варить уху", - сказал глава региона, принимая диплом из рук Алексея Свистунова.

На приготовление ухи ушло свыше двух тонн амурской рыбы. В сентябре 2016 года Шпорт уже угощал ухой по личному рецепту участников Восточного экономического форума во Владивостоке.

Ранее Хабаровск был представлен в Книгах рекордов России и Гиннеса двумя танцевальными рекордами и рекордом по запусканию в небо китайских фонариков, рекорд связанный с едой будет первым.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Шпорт, Вячеслав Иванович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
10
Десятки тысяч выпускников празднуют окончание школы на "Алых парусах"
8
Поисковый отряд "Ингрия" из Санкт-Петербурга передал сестре бойца его медали и мундштук
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин осмотрел макет международного детского центра "Артек"
2
У берегов Анапы произошло землетрясение
3
Путин сообщил, что его работа в СВР была связана с нелегальной разведкой
4
Голодец: предложения по продлению материнского капитала будут готовы к началу октября
5
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
6
На востоке Москвы мусоровоз насмерть сбил женщину
7
CNN: в США два самолета "судного дня" были повреждены из-за торнадо
Темы дня
Загрузка...
Реклама