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Около 120 тыс. мусульман примут участие в молитве по случаю Ураза-байрам в Петербурге

Общество
24 июня, 15:57 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

Праздничное богослужение организовано на пяти площадках

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Около 120 тысяч верующих соберутся в воскресенье в мечетях и молельных комнатах Петербурга на праздничную молитву в честь одного из двух главных мусульманских праздников - Ураза-байрам. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС настоятель Санкт-Петербургской соборной мечети, председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, муфтий Равиль Панчеев.

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"Мы ожидаем, что число верующих останется на уровне нескольких последних лет - около 100 тысяч человек, но погода может внести свои коррективы", - сказал он.

Праздничное богослужение организовано на пяти площадках - в Соборной мечети, в мечети на улице Репищева, которая носит имя муфтия Жяфара Пончаева, а также в трех молельных комнатах - на улице Садовой, на улице Беринга и на 6 Линии Васильевского острова. Реставрационные работы, которые идут во внутренних помещениях Соборной мечети, будут в праздничный день остановлены, в молельные залы внесут ковры, чтобы сразу после праздника продолжить работы, уточнил муфтий.

Праздничная молитва начнется в 7.00 мск, но верующие начнут собираться в мечетях и молельных комнатах гораздо раньше, начиная с 5.00 мск. Как сообщили в администрации Петербурга, в праздник будет ограничено движение транспорта: с 7.00 до 10.00 закроют движение всех видов наземного транспорта по Кронверкскому проспекту. Мечеть может вместить лишь небольшую часть желающих, остальным придется располагаться вокруг, расстилая молельные коврики на тротуарах и даже на проезжей части. Кроме того, с 8.00 до 9.00 закроют на вход расположенную вблизи мечети станцию метро "Горьковская".

Расширение благотворительности

Ураза-байрам - праздник окончания мусульманского поста, продолжавшегося месяц. Каждый вечер возле Соборной мечети в специально установленных шатрах устраивали благотворительные трапезы. Мусульманский пост позволяет принимать воду и пищу лишь в темное время суток, что особенно трудно в период белых ночей, поэтому трапезу начинали после вечерней зари, ночью. Если в прошлом году числе посетителей благотворительных трапез (ифтаров) достигало 1800 в день, то в этом году - свыше 3 тысяч.

Праздничной молитвой откроется традиционное трехдневное празднование окончания поста, когда верующие ходят друг к другу в гости, и в каждом мусульманском доме накрывают столы для гостей.

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