Мусульмане всего мира празднуют Ураза-байрам

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Ураза-байрам, знаменующий собой окончание священного месяца Рамадан, в воскресенье празднуют мусульмане всего мира. По традиции, из Соборной мечети Москвы к верующим обратится глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

История праздника

Согласно преданиям, праздник был установлен самим основателем ислама - пророком Мухаммедом в 624 году. С тех пор умма, то есть всемирная община верующих, ежегодно отмечает этот день.

Ураза-байрам важен в мусульманском мире, потому что от него исчисляется дата самого главного исламского праздника - Курбан-байрама. Ураза-байрам называют также малым праздником, а Курбан-байрам - большим или праздником жертвоприношения.

Традиционно Ураза-байрам отмечается три календарных дня. Так как дата этого праздника плавающая (лунный исламский календарь и традиционный григорианский не совпадают), то ежегодно она приходится на разные числа. Ураза-Байрам отмечают мусульмане по всей стране. Он официально является нерабочим днем в Адыгее, Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево- Черкесии, Татарстане, Чечне и Крыму.

Традиции и обычаи

Верующие считают, что в эти дни нужно совершить как можно больше добрых поступков, чтобы очистить свою душу: позаботиться о ближних, помочь нуждающимся, проявить сострадание. Также данный праздник является временем осмысления накопленного человеком духовного опыта.

Накануне мусульмане наводят порядок в своих домах. Потом женщины приступают к приготовлению всевозможных традиционных для той или иной местности праздничных блюд. А затем представители самого младшего поколения семьи угощают этой едой родственников и соседей.

Перед праздником последователи ислама совершают полное омовение, надевают нарядную одежду. Спустя час после рассвета все совершают праздничный коллективный намаз. Большинство верующих собираются в мечетях, а те, кто совершает намаз дома, делает это не в одиночестве, а вместе со всеми членами семьи.

После этого каждый мусульманин должен почтить память усопших родных. Для этого они отправляются на кладбище.

До совершения праздничной молитвы нужно раздать обязательную милостыню - закят аль-фитр. Это делается с целью искупления возможных ошибок и упущений, допущенных во время Рамадана, а также для оказания помощи нуждающимся. По мнению исламских богословов, предпочтительно выплачивать закят аль-фитр продуктами питания, а не деньгами.

Ураза-Байрам в Москве

В Москве основные мероприятия Ураза-Байрама, по традиции, пройдут в Соборной мечети на Проспекте Мира. Праздничная проповедь и богослужение состоятся с 07:00 до 08:00 мск. К верующим обратится глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

Богослужения пройдут также в Исторической мечети на Большой Татарской улице и в Мемориальной мечети на улице Минская. Для верующих организованы две площадки для молитв. Они расположены в районах Южное Бутово (шатер рядом с ФОК "Изумрудный", ул. Южнобутовская, д.96) и Нагатинский затон (проспект Андропова, 9, центральный вход в парк "60-летия Октября").