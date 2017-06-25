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СМИ: Ким Кардашьян купила на аукционе золотые наручные часы Жаклин Кеннеди

Общество
25 июня, 1:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, июня. /ТАСС

Женские часы фирмы Cartier изготовлены из 18-каратного золота и выполнены в классической прямоугольной форме без драгоценных камней

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НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Владельцем наручных золотых часов бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди (1929-1994), проданных в среду на аукционе Christie’s в Нью- Йорке за $379,5 тыс., стала американская телеведущая и фотомодель Ким Кардашьян. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил в субботу интернет-ресурс TMZ.

По его данным, светская львица намерена носить этот раритет, хотя он не соответствует вкусам Ким, предпочитающей очень дорогие украшения с массой бриллиантов. Женские часы фирмы Cartier изготовлены из 18-каратного золота и выполнены в классической прямоугольной форме без драгоценных камней. На задней крышке выгравирована дарственная надпись: "От Стаса Джеки, 23 февраля 1963 года, 02:05 - 21:35".

В данном случае речь идет о спортивном состязании на выносливость, которое было проведено в штате Флорида по инициативе Джона Кеннеди (1917-1963) в начале 1963 года. Президент первоначально объявил, что американские военнослужащие должны одолеть пешком без остановки дистанцию в 50 миль (80,5 км), чтобы доказать годность к строевой службе. Однако к инициативе по собственному почину подключилось и гражданское население США, в том числе сливки общества. В этом немаловажную роль сыграла Жаклин, подавшая личный пример.

Наручные часы - это подарок польского аристократа и дипломата Станислава Альбрехта Радзивилла (1914-1976). Князь Стас был женат на младшей сестре Жаклин - Каролине Кэнфилд (Бувье). Кеннеди в долгу не осталась и подарила зятю картину, изображавшую его и приятеля президента Джека Сполдинга. Это полотно, о существовании которого до сих пор не было известно, было продано вместе с основным лотом.

Жаклин овдовела в 1963 году, а в 1968 году стала женой греческого миллиардера Аристотеля Онассиса.

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