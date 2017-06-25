Пакистанские власти впервые выдали паспорт транссексуалу, признав его третьим полом

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июня. /ТАСС/. Пакистанские власти впервые выдали паспорт трансгендеру, в котором признали его "третьим полом". Как сообщает в воскресенье пакистанский телеканал Geo-TV, обладателем такого документа, который позволяет ездить за рубеж, стал активист местного движения транссексуалов Фарзана Риаз.

"Я получил свой паспорт, в котором мой пол назван не как мужской или как женский, а как "X" ("Икс")", - приводит телеканал слова Риаза.

Риаз - соучредитель и президент организации Trans Action, он начал борьбу за официальное признание своего пола пять лет назад. "Ранее, у меня был паспорт, который называл мой пол как мужской. Но на этот раз я заявил властям, что не приму паспорт, если он не идентифицирует меня как транссексуала", - отметил он. Риаз сообщил, что в международных аэропортах у него постоянно возникали проблемы из-за несоответствия его внешности с указанным в паспорте мужским полом.

Пакистан - традиционная мусульманская страна, считающаяся одной из самых консервативных в мире. Однополая связь здесь официально признана преступлением, распространены детские браки и "убийства чести"(когда семья считает себя в праве убить девушку, если она, на взгляд родственников, опорочила семью). Однако в вопросе о "третьем поле" власти неожиданно пошли на уступки. Пакистан разрешил получать идентификационные карты (удостоверения личности, действующие внутри страны) трансгендерам еще в 2009 году, чтобы те могли принимать участие в выборах.