Осужденного за нападение на полицейского жителя Приморья депортировали в РФ из Таиланда

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июня. /ТАСС/. Осужденного за нападение на сотрудника полиции жителя Владивостока депортировали в Россию из Бангкока (Таиланд), сейчас он находится в СИЗО Москвы, сообщает в понедельник УМВД России по Приморскому краю.
"В июле 2015 года приговором Первореченского районного суда города Владивостока за применение физической силы в отношении сотрудника полиции, находившегося при исполнении служебных обязанностей, осужден местный житель. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. В связи с тем, что осужденный от назначенного наказания уклонился, он был объявлен в федеральный розыск", - говорится в сообщении.
В апреле правоохранительные органы Таиланда задержали 29-летнего россиянина в Бангкоке, в сопровождении сотрудников Национального центрального Бюро Интерпола МВД России мужчину депортировали в Россию. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО Москвы.