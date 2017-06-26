Приморье стало первым регионом по числу написавших тест по истории Великой Отечественной

ВЛАДИВОСТОК, 26 июня. /ТАСС/. Приморский край стал первым по числу участников теста по истории Великой Отечественной войны. Участие в акции приняли более 20 тысяч жителей региона, сообщает в понедельник пресс-служба Законодательного собрания Приморского края (ЗСПК), которое выступало одним из организаторов акции.

"22,5 тысячи приморцев приняли участие в тесте по истории Великой Отечественной войны. Это почти вдвое больше, чем в Красноярском крае, который занял второе место по числу участников", - говорится в сообщении.

Международная акция прошла 22 апреля в 85 регионах России и 21 иностранном государстве, в том числе, в Китае, КНДР, Республике Корея, Анголе, Египте, Турции, Финляндии, Великобритании, Беларуси, Монголии, Армении. Главная цель акции - патриотическое воспитание молодежи, сохранение памяти о значительных событиях отечественной истории.

"Очень важно, чтобы память о Великой Отечественной войне, о тех страшных годах, которые пережила наша страна, навсегда оставалась у нашего народа. Важно, чтобы молодежь, которая знает о войне по фильмам и по книгам, могла пропустить через себя эти знания. Это можно сделать, изучая подвиги ветеранов, которые с оружием в руках защищали нашу Родину, трудились в тылу. Мы должны знать роль нашей страны в Великой Победе", - приводятся в сообщении слова спикера ЗСПК Александра Ролика, который лично дал старт тесту на одной из площадок Приморья.