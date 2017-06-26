Изначальный план "Диснейленда" продан с аукциона в США более чем за $700 тыс.

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Карта-план первого в мире тематического парка развлечений "Диснейленд", вручную нарисованная Уолтом Диснеем, была продана с аукциона в США за $708 тыс. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на галерею Van Eaton, организатора торгов, состоявшихся в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).
Цена продажи оказалась на уровне нижнего предела оценочной стоимости карты, составлявшей $700-900 тыс.
Речь идет о карте тогда еще не построенного парка, которую в 1953 году Дисней совместно с художником Хербом Райаном нарисовал для демонстрации инвесторам. Знаменитый мультипликатор хотел добиться финансирования проекта своей мечты, который в итоге был реализован в 1955 году, когда "Диснейленд" впервые открыл перед посетителями свои двери в городе Анахайм на юге Калифорнии.
На карте показаны ключевые достопримечательности известного на весь мир парка, в том числе замок Спящей красавицы и пролегающая через все зоны "Диснейленда" железная дорога.
На аукционе были представлены в общей сложности свыше 1 тыс. предметов, так или иначе связанных с "Диснейлендом", включая оригинальный подписанный Диснеем буклет, который выдавался первым посетителям парка "Диснейленд", и даже вагончик от одного из старых аттракционов.