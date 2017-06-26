Депутат призвал Васильеву помочь студентам получить доступ к полной версии "Антиплагиата"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов обратился в понедельник к министру образования и науки РФ Ольге Васильевой с просьбой оказать содействие в получении студентами полного доступа к сервису "Антиплагиат". Копия депутатского запроса имеется в распоряжении ТАСС.

Парламентарий обращает внимание министра "на существующую много лет проблему, связанную с работой сервиса "Антиплагиат". "При проверке своих работ многие студенты не могли полно и объективно проверить свои работы на оригинальность ввиду ограниченного функционала бесплатной версии данного сервиса", - указывает он. Впоследствии, по словам Власова, "студенты на защите своих работ получали совершенно не те проценты оригинальности, на которые они опирались при подготовке работы к сдаче".

Депутат подчеркивает, что "немаловажной проблемой при проверке работ студентами стала сама работа данного сервиса". "Зачастую многие источники, на которые опираются студенты, не определяются сервисом как "белое" цитирование, а использование часто употребляемых терминов определяется как "заимствование", - отмечает Власов.

"Прошу вас оказать содействие в предоставлении полнофункциональной версии сервиса "Антиплагиата" студентам, работающим над своими исследовательскими работами", - добавил он.