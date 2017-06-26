Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новые автоматические метеостанции будут установлены в трех точках в Арктике

Общество
26 июня, 10:47 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 26, июня. /ТАСС

Они появятся на острове Моржовец в Белом море, на полуострове Канин и на острове Сенгейском в Баренцевом море

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 26 июня. /ТАСС/. Новые автоматические метеостанции будут установлены в трех труднодоступных точках в Арктике вместо обитаемых станций. Как сообщили ТАСС в Северном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, их установят на острове Моржовец в Белом море, на полуострове Канин и на острове Сенгейском в Баренцевом море.

"В этих точках в настоящее время действуют морские гидрометеорологические станции 2 разряда (МГ-2) Моржовец, Мыс Микулкин и Сенгейский Шар. Станции переводятся из обслуживаемых МГ-2 в необслуживаемые - АМС с целью экономии финансовых средств на содержание и эксплуатацию. Персонал будет вывезен и перераспределен на другие станции ", - сказал ТАСС начальник отдела государственной наблюдательной сети Северного УГМС Василий Шевченко.

Станции доставит на точки научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов". Автоматические метеорологические станции (АМС) представляют комплекс датчиков, установленных на метеомачте и подключенных к боксу с логером (коммутатором). Датчики АМС производят наблюдения за атмосферным давлением, температурой и влажностью воздуха, параметрами ветра.

"Через каждые три часа, начиная с 00 часов, данные полученные АМС передаются в центр сбора в Архангельске, далее транслируется в Гидрометцентр России", - пояснил Шевченко. Источниками электроэнергии для станций являются аккумуляторные батареи, питающиеся от солнечных панелей и ветрогенератора.

"Работа этих станций важна, так как наблюдательная сеть в данном регионе Заполярья редкая", - подчеркнул собеседник агентства. На территории деятельности Северного УГМС (от Баренцева моря до запада моря Лаптевых) в настоящее время действуют 129 станций с метеонаблюдениями, из них 25 - АМС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
10
Десятки тысяч выпускников празднуют окончание школы на "Алых парусах"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
2
"Авада Кедавра, Гарри Поттер!": как Джоан Роулинг убивает свой волшебный мир
3
Клименко назвал анархичной позицию Дурова в споре с Роскомнадзором
4
СМИ: CNN ужесточает правила публикаций материалов о России
5
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
6
Янукович готов принять участие в суде и задать вопросы первым лицам государства
7
Антон Силуанов: мы за ценой не постоим
Темы дня
Загрузка...
Реклама