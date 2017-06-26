Новые автоматические метеостанции будут установлены в трех точках в Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 26 июня. /ТАСС/. Новые автоматические метеостанции будут установлены в трех труднодоступных точках в Арктике вместо обитаемых станций. Как сообщили ТАСС в Северном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, их установят на острове Моржовец в Белом море, на полуострове Канин и на острове Сенгейском в Баренцевом море.

"В этих точках в настоящее время действуют морские гидрометеорологические станции 2 разряда (МГ-2) Моржовец, Мыс Микулкин и Сенгейский Шар. Станции переводятся из обслуживаемых МГ-2 в необслуживаемые - АМС с целью экономии финансовых средств на содержание и эксплуатацию. Персонал будет вывезен и перераспределен на другие станции ", - сказал ТАСС начальник отдела государственной наблюдательной сети Северного УГМС Василий Шевченко.

Станции доставит на точки научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов". Автоматические метеорологические станции (АМС) представляют комплекс датчиков, установленных на метеомачте и подключенных к боксу с логером (коммутатором). Датчики АМС производят наблюдения за атмосферным давлением, температурой и влажностью воздуха, параметрами ветра.

"Через каждые три часа, начиная с 00 часов, данные полученные АМС передаются в центр сбора в Архангельске, далее транслируется в Гидрометцентр России", - пояснил Шевченко. Источниками электроэнергии для станций являются аккумуляторные батареи, питающиеся от солнечных панелей и ветрогенератора.

"Работа этих станций важна, так как наблюдательная сеть в данном регионе Заполярья редкая", - подчеркнул собеседник агентства. На территории деятельности Северного УГМС (от Баренцева моря до запада моря Лаптевых) в настоящее время действуют 129 станций с метеонаблюдениями, из них 25 - АМС.