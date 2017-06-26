Первая партия мальков русского осетра выпущена в водоемы по экопрограмме Крымского моста

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КРАСНОДАР, 26 июня. /ТАСС/. Порядка 500 тысяч мальков русского осетра были впервые выпущены в водоемы Кубани по экологической программе Крымского моста. Об этом сообщили в понедельник в инфоцентре "Крымский мост".
"500 тысяч мальков русского осетра выпущено в водоемы Кубани. В свободное плавание отправлены особи весом не менее 1,5 грамма, готовые к самостоятельной жизни в естественной среде. По экопрограмме Крымского моста молодь была выращена из икры от маточного стада на рыбоводных предприятиях Краснодарского края", - уточняется в сообщении.
Экопрограмма предусматривает рост объемов искусственного производства осетровых и увеличение их популяции в Азово-Черноморском бассейне, поскольку в последние десятилетия их численность упала из-за незаконной добычи. Для компенсации потерь в водоемы выпускается молодь с трех кубанских заводов. Предполагается, что до конца 2019 года по экопрограмме в водоемы будет выпущено 1,5 миллиона мальков осетра.
Мальки после выпуска спустятся по реке Кубань в Азовское море, а затем вернутся в речной бассейн на нерест.
Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Строительно- монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей.