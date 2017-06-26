Путин подписал указ о праздновании 500-летия со дня основания Новодевичьего монастыря

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2024 году 500-летия со дня основания Новодевичьего монастыря.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Подготовка и проведение мероприятий поручены правительству РФ, властям регионов рекомендовано принять участие в этих мероприятиях.
Новодевичий монастырь основан 23 мая 1524 г. царем Василием III в память о взятии Смоленска в 1514 г. В 2004 г. монастырь включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Указом президента РФ от 20 мая 2013 г. ансамбль Новодевичьего монастыря был отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации.