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Представитель РПЦ: Церковь пользуется интернетом, но сохраняет живую связь с верующими

Общество
26 июня, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что интернет-технологии не способствуют развитию религиозной культуры

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Русская православная церковь должна сохранять прямую коммуникацию с верующими, сервисы интернет-услуг не могут этого заменить. Об этом сказал ТАСС в понедельник заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в кулуарах конференции "Свобода совести, христианская антропология и развитие новых информационных технологий".

"Конечно, Церковь использует новые информационные технологии для осуществления своего служения, в том числе в социальных сетях и пространстве интернета в целом. Однако автоматически переносить сервисы предоставления услуг в область религиозной жизни видится абсолютно неправильным и контрпродуктивным. Если онлайн можно заказать пиццу, то это не значит, что можно онлайн молиться и вести полноценную церковную жизнь", - сказал он.

Кипшидзе отметил, что интернет-технологии лишают людей возможности общаться друг с другом вживую, что не способствует развитию религиозной культуры. "В каждом человеке есть образ и подобие Бога, поэтому лишая себя общения, мы лишает себя полноты коммуникации с другими людьми", - отметил он.

Отвечая на вопрос об анонимности в интернете, Кипшидзе подчеркнул, что это явление становится синонимом безответственности. "Человек использует анонимность не для каких-то понятных целей, а для того, чтобы не нести ответственности за свои действия: оскорбления людей, организацию преступных сообществ, склонения детей к самоубийствам", - сказал представитель РПЦ.

Заместитель председателя Синодального отдела добавил, что РПЦ сегодня не находится на периферии интернет-жизни, но вместе с тем не готова заимствовать все технические новшества.

"Церковь присутствует в мессенджерах, есть частные православные активисты, которые создали первую православную социальную сеть. Конечно, всегда есть что-то новое, но вопрос: насколько Церкви это нужно? К примеру, было предложение перенести всю церковную жизнь в область виртуального пространства. Но Церковь - это реально действующий богочеловеческий организм, а не сегмент виртуального пространства", - напомнил он.

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