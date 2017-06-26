Рособрнадзор выдал общецерковной аспирантуре лицензию на преподавание теологии

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Глава Рособорнадзора Сергей Кравцов в ходе выпускного у магистров направления "Теология" вручил общецерковной аспирантуре (ОЦАД) лицензию на преподавание этой науки, сообщает пресс-служба аспирантуры.
"Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки С. С. Кравцов вручил митрополиту Илариону государственную лицензию, подтверждающую право ОЦАД на ведение образовательной деятельности по направлению "Теология", - говорится в сообщении пресс-службы.
Выпускников-теологов поздравили и вручили им магистерские дипломы министр образования и науки РФ Ольга Васильева и ректор аспирантуры, митрополит Волоколамский, председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион.
По словам митрополита, в этом году в общецерковной аспирантуре рекордное за восемь лет число выпускников - 37 человек, среди которых архиереи, клирики и миряне из разных регионов России, а также из Белоруссии, Украины, Эстонии, Литвы, Бельгии, Болгарии, Сирии, Македонии.
Глава Минобрнауки, которую цитирует пресс-служба, призвала выпускников "двигаться в этом направлении, глубоко заниматься наукой и стараться сделать, чтобы наши научные журналы в области теологии цитировались за рубежом".
14 июня Минюст подписал приказ об утверждении научной степени по теологии. 1 июня декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Павел Хондзинский успешно защитил первую в современной истории России кандидатскую диссертацию по специальности "Теология". Научная работа протоиерея посвящена исследованию деятельности и трудов святителя Филарета Московского в контексте богословской мысли России того времени.