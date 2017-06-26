МЧС продлило экстренное предупреждение о дожде с грозой и градом в Москве

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Грозовой дождь с градом продлится в Москве до завтрашнего утра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением на день и вечер 26 июня и ночь 27 июня в Москве ожидается местами сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление юго-западного, западного ветра 18-23 м/с", - сообщили в ГУ МЧС.
Во время непогоды возможны подтопления отдельных территорий, затруднение движения транспорта и ДТП, промыв грунта. Из-за сильного ветра могут быть повреждены линии электропередачи и повалены деревья. Во время грозы возможны повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводом.
"Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить и укрываться от непогоды под деревьями и слабо укрепленными конструкциями", - добавили в столичном главке МЧС.
Спасатели рекомендуют обходить шаткие строения, а также парковать автомобили в гараже или вдали от деревьев. Водителям советуют соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.
Ранее Гидрометцентр РФ сообщал, что в Москве и регионах ЦФО из-за грозы с градом в понедельник объявлен желтый уровень опасности.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Желтый является третьим из пяти уровней опасности.
В Белгородской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Рязанской, Тверской, Ярославской и других областях также объявлен желтый уровень опасности, уточнили в Гидрометцентре.