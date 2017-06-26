ФСИН: почти 200 осужденных пожизненно в РФ уже могут просить об УДО

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Почти 200 осужденных в России к пожизненному лишению свободы уже имеют право просить об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщил первый заместитель директора ФСИН России Анатолий Рудый в интервью, которое выйдет в "Российской газете" 27 июня.

Согласно российскому законодательству, пожизненно осужденные имеют право просить об условно-досрочном освобождении после 25 лет отбытия наказания. (Пожизненное лишение свободы было введено 25 лет назад, в конце 1992 года - прим. ТАСС).

"Сейчас 192 осужденных, отбывающих наказание в виде пожизненного лишения свободы, получили право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, - сообщил Рудый. - В 2018 году срок возможного обращения об условно-досрочном освобождении подойдет у 234 осужденных".

По его словам, с ходатайствами об условно-досрочном освобождении уже обращались 49 осужденных (у многих первые 25 лет истекли ранее, с учетом ранее назначенного наказания, которое затем с новым приговором перешло в пожизненное - прим. ТАСС). "Всем в удовлетворении ходатайств было отказано", - сообщил первый замдиректора ФСИН. По его словам, "основными причинами вынесенных судами решений являются тяжесть и характер преступления, поведение осужденного за весь период отбывания наказания".

В то же время он считает, что необходимы критерии для принятия судами решений об освобождении таких осужденных. "Вопрос не только к судам, ведь эти люди вернутся в общество. Мы должны понимать: где они будут жить, где работать, как встроятся в нормальную жизнь, - заметил первый замглавы ФСИН. - Если будет принято решение, что тот или иной осужденный достоин условно-досрочного освобождения, мы должны подумать о том, как сделать так, чтобы он не сломался и не совершил новых преступлений".