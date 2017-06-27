Росприроднадзор закроет и опечатает свалку в Балашихе

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Росприроднадзор во вторник опечатает полигон "Кучино" в подмосковной Балашихе, закрытый 23 июня, специалисты приступят к работе в 09:00 мск.
"Сотрудники Росприроднадзора опечатают объект, установят ограждающие знаки по его периметру и заградительную цепь при въезде на полигон", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее Росприроднадзор организовал внеплановую проверку деятельности ЗАО "Заготовитель", эксплуатирующего этот полигон. Представители ведомства при помощи сотрудников ФСБ получили доступ к зданиям полигона. После их обследования специалисты Росприроднадзора изъяли документы, оборудование и технику. Материалы проверки переданы в ФСБ России, Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел.
В ходе проверки было установлено, что предприятие работает "без соответствующего заключения государственной экологической экспертизы".
Анализы пробы почвы, природных вод, отходов, фильтрата показали существенное загрязнение. "Выявлено загрязнение почвенного покрова (более чем в 1,5 раза) и превышение концентраций загрязняющих веществ в реке Пехорка (более чем в 13 раз)", - отметили в ведомстве. Росприроднадзор вычисляет объемы вреда, нанесенного водному объекту.
"Также выявлен ряд нарушений лицензионного законодательства", - заявили в ведомстве. Специалисты уже приступили к аннулированию лицензии ЗАО "Заготовитель" на деятельность в области обращения с отходами.
Вместе с тем, сообщается, что специалисты главного управления государственного административно-технического надзора (Госадмтехнадзора) Подмосковья не зарегистрировали рост количества несанкционированных мусорных свалок по итогам минувших выходных, 24-25 июня.
В четверг, 22 июня, на совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин потребовал закрыть полигон ТБО "Кучино" в течение месяца, после того как ему сообщили, что свалка перестанет принимать мусор к 2019 году. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.
С жалобой на запах с полигона "Кучино" в деревне Фенино городского округа Балашиха обратились к президенту жители расположенных неподалеку от полигона домов в ходе "Прямой линии" 15 июня.
По данным экологического движения "РосЭко", свалка была создана в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь полигона превышает 50 га.