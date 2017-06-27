Росприроднадзор закроет и опечатает свалку в Балашихе

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Росприроднадзор во вторник опечатает полигон "Кучино" в подмосковной Балашихе, закрытый 23 июня, специалисты приступят к работе в 09:00 мск.

"Сотрудники Росприроднадзора опечатают объект, установят ограждающие знаки по его периметру и заградительную цепь при въезде на полигон", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее Росприроднадзор организовал внеплановую проверку деятельности ЗАО "Заготовитель", эксплуатирующего этот полигон. Представители ведомства при помощи сотрудников ФСБ получили доступ к зданиям полигона. После их обследования специалисты Росприроднадзора изъяли документы, оборудование и технику. Материалы проверки переданы в ФСБ России, Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел.

В ходе проверки было установлено, что предприятие работает "без соответствующего заключения государственной экологической экспертизы".

Загрязнение превышает нормы

Анализы пробы почвы, природных вод, отходов, фильтрата показали существенное загрязнение. "Выявлено загрязнение почвенного покрова (более чем в 1,5 раза) и превышение концентраций загрязняющих веществ в реке Пехорка (более чем в 13 раз)", - отметили в ведомстве. Росприроднадзор вычисляет объемы вреда, нанесенного водному объекту.

"Также выявлен ряд нарушений лицензионного законодательства", - заявили в ведомстве. Специалисты уже приступили к аннулированию лицензии ЗАО "Заготовитель" на деятельность в области обращения с отходами.

Вместе с тем, сообщается, что специалисты главного управления государственного административно-технического надзора (Госадмтехнадзора) Подмосковья не зарегистрировали рост количества несанкционированных мусорных свалок по итогам минувших выходных, 24-25 июня.

По требованию президента

В четверг, 22 июня, на совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин потребовал закрыть полигон ТБО "Кучино" в течение месяца, после того как ему сообщили, что свалка перестанет принимать мусор к 2019 году. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.

С жалобой на запах с полигона "Кучино" в деревне Фенино городского округа Балашиха обратились к президенту жители расположенных неподалеку от полигона домов в ходе "Прямой линии" 15 июня.

По данным экологического движения "РосЭко", свалка была создана в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь полигона превышает 50 га.