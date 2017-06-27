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Васильева: школам было бы достаточно одной-двух сквозных предметных линеек учебников

Общество
27 июня, 3:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Глава Минобрнауки отметила, что в обозримой перспективе учебники выйдут из употребления, а подростки будут с помощью учителя набирать блоки знаний, сдавать зачеты, получать сертификаты

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Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева

Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Разнообразие учебников в современной российской школе не отвечает задаче формирования гражданской социокультурной идентичности детей, а также унификационным требованиям ЕГЭ и вузовского образования. Об этом говорится в опубликованной в газете "Коммерсантъ" статье главы министерства образования и науки РФ Ольги Васильевой.

"Так сколько нужно учебников, чтобы в сознании ребенка и подростка отчеканились смыслы, образующие социокультурную матрицу, с помощью которой наши дети смогут осознать и воспринять свою социокультурную идентичность? - задалась вопросом Васильева. - Думаю, что хватило бы одной-двух сквозных предметных линеек, дополненных по мере взросления детей изучением многочисленных первоисточников - письменных (литература, история), материальных (архитектура, искусство), духовных (вера, традиция)".

При этом глава Минобрнауки подчеркнула, что речь идет не только о гуманитарной составляющей образования. По ее словам, не менее сложно дело обстоит с учебниками естественно-научного цикла. "Не странно ли иметь такое многообразие линеек учебников по физике, химии, математике, если на выходе все это разнообразие подходов и траекторий унифицируется "игольным ушком" ЕГЭ, а далее трансформируется в университетских академических курсах?" - пишет Васильева.

По мнению экспертов, в обозримой перспективе учебники выйдут из употребления, а подростки будут с помощью учителя набирать блоки знаний, сдавать зачеты, получать сертификаты, отмечает министр. По ее мнению, для того, чтобы ожидания экспертов реализовались детям необходимы не множество учебников, а умные и опытные учителя, которые будут мотивировать учеников на самообразование.

Государственные расходы на учебное книгоиздание резко минимизируются, а на повышение квалификации учителей несколько возрастают, отметила Васильева. "Но новое качество образования того стоит, - подчеркнула глава Минобрнауки. Она также напомнила, что перед министерством стоит ответственная задача по повышению качества экспертизы учебников, их обновлению, а также разработке и применению базовых учебников при реализации образовательных программ.

Васильева отметила, что школа стоит на пороге грандиозных перемен. "Собственно, они уже начались, если помнить, что великие события происходят сначала в головах людей. До школы-2030 остается всего-навсего двенадцать учебных лет - практически срок одного полного образовательного цикла. Что ж, самое время начать…", - заключила она.

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Васильева, Ольга Юрьевна
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