Топ самых популярных кулинарных запросов россиян в Яндексе возглавили салаты и торты

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Салаты и торты возглавили список самых популярных кулинарных запросов россиян в поиске Яндекса за прошедший год, сообщили в пресс-службе компании по итогам анализа запросов с апреля 2016 по март 2017 года.

Самый главный продукт, из которого чаще всего хотят что-нибудь приготовить пользователи, - курица, на втором месте - картошка, на третьем - мясо. Самые популярные салаты - цезарь с курицей, салат с крабовыми палочками и "Мимоза".

"Около 30% всех кулинарных запросов к Яндексу содержат название одного из двадцати наиболее популярных продуктов, начиная от курицы и заканчивая печенкой. То есть почти в трети случаев россияне используют продукты из одного и того же небольшого набора. Продукты из топ-100 - от той же курицы до капусты брокколи - участвуют в 55% запросов", - рассказали аналитики.

По данным Яндекса, каждый месяц почти 30 миллионов российских пользователей задают запросы на кулинарную тематику. "На втором месте среди самых популярных блюд торты, на третьем - супы. Также в топ-20 блюд входят пироги и пирожки, печенье, кексы, шарлотка и блины", - заметили в компании.

В 20-ку любимых продуктов россиян, помимо курицы, картошки и прочего мяса, вошли грибы, помидоры, кабачки, молоко, сыр, яйца и кефир.

Блюду время

Кулинарные предпочтения россиян зависят и от времени года, отмечают исследователи. В феврале пользователи больше всего ищут рецепты блинов.

"Ищут самые разные варианты рецептов - тонкие блины, толстые блины, пышные, ажурные, с дырочками, легкие, диетические и так далее", - говорится в исследовании.

В марте повышается интерес к постным блюдам. Сильнее всех выделяется апрель за счет поиска пасхальных рецептов. Пользователи ищут рецепты куличей и пасхи, а также способы покраски яиц.

Летом россияне спрашивают, как делать домашние заготовки: малосольные огурцы, варенье и соленья из грибов. А в ноябре начинается подготовка к Новому году: россиян интересуют рецепты праздничных блюд.

География вкуса

Аналитики также выяснили, что в приморских областях чаще всего готовят блюда из рыбы и морепродуктов. В Новосибирске ищут рецепты из мяса косули и козлятины, в Омске - из конины, в Астрахани - из баранины.

В Москве и Санкт-Петербурге больше, чем в среднем по России, популярны булгур, кус-кус и киноа.

"На характерные блюда заметно влияют различные национальные кухни. В Бурятии ищут буузы, в Чувашии хашламу, осетинские пироги популярны во многих южных республиках. В Приморском крае, на Сахалине и в Хабаровске ищут пянсе по-корейски, в Краснодарском крае - чурчхелу, а в Москве и Московской области - том ям", - утверждают аналитики.

В Арктическом регионе самыми популярными запросами являются блюда из рыбы - щуки, окуня, карася, стерляди, муксуна. Из ягод пользователи ищут бруснику и морошку. В Архангельске есть свои традиционные блюда - там пекут козули (узорные пряники) и калитки (маленькие пирожки). А вот заготовками в арктическом регионе интересуются мало, рассказали в компании.

Также представители Яндекса отмечают, что практически во всех регионах России майонез ищут больше, чем кетчуп. Из супов популярными в европейской части России являются щи, во всех остальных областях - лагман.