Топ самых популярных кулинарных запросов россиян в Яндексе возглавили салаты и торты

Агент Панарина не исключил вероятность обмена хоккеиста в "Вегас"Спорт 27 июня, 10:26
Ивлев избран председателем наблюдательного совета РУСАДАСпорт 27 июня, 10:18
Исинбаева не примет участия в заседании наблюдательного совета РУСАДАСпорт 27 июня, 10:12
Экс-замначальника уральской колонии предстанет перед судом по делу об истязанияхНовости Урала 27 июня, 10:05
"Территория смыслов на Клязьме": кто и зачем организует форум и как стать участникомОбщество 27 июня, 9:50
Топ самых популярных кулинарных запросов россиян в Яндексе возглавили салаты и тортыОбщество 27 июня, 9:46
"Уфа" заключила новый контракт с вратарем Александром БеленовымСпорт 27 июня, 9:23
Боксер Ковалев заявил, что может перейти в более тяжелый весСпорт 27 июня, 9:02
WBA и WBO официально оправдали Поветкина после допинг-скандалаСпорт 27 июня, 8:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Салаты и торты возглавили список самых популярных кулинарных запросов россиян в поиске Яндекса за прошедший год, сообщили в пресс-службе компании по итогам анализа запросов с апреля 2016 по март 2017 года.
Самый главный продукт, из которого чаще всего хотят что-нибудь приготовить пользователи, - курица, на втором месте - картошка, на третьем - мясо. Самые популярные салаты - цезарь с курицей, салат с крабовыми палочками и "Мимоза".
"Около 30% всех кулинарных запросов к Яндексу содержат название одного из двадцати наиболее популярных продуктов, начиная от курицы и заканчивая печенкой. То есть почти в трети случаев россияне используют продукты из одного и того же небольшого набора. Продукты из топ-100 - от той же курицы до капусты брокколи - участвуют в 55% запросов", - рассказали аналитики.
По данным Яндекса, каждый месяц почти 30 миллионов российских пользователей задают запросы на кулинарную тематику. "На втором месте среди самых популярных блюд торты, на третьем - супы. Также в топ-20 блюд входят пироги и пирожки, печенье, кексы, шарлотка и блины", - заметили в компании.
В 20-ку любимых продуктов россиян, помимо курицы, картошки и прочего мяса, вошли грибы, помидоры, кабачки, молоко, сыр, яйца и кефир.
Кулинарные предпочтения россиян зависят и от времени года, отмечают исследователи. В феврале пользователи больше всего ищут рецепты блинов.
"Ищут самые разные варианты рецептов - тонкие блины, толстые блины, пышные, ажурные, с дырочками, легкие, диетические и так далее", - говорится в исследовании.
В марте повышается интерес к постным блюдам. Сильнее всех выделяется апрель за счет поиска пасхальных рецептов. Пользователи ищут рецепты куличей и пасхи, а также способы покраски яиц.
Летом россияне спрашивают, как делать домашние заготовки: малосольные огурцы, варенье и соленья из грибов. А в ноябре начинается подготовка к Новому году: россиян интересуют рецепты праздничных блюд.
Аналитики также выяснили, что в приморских областях чаще всего готовят блюда из рыбы и морепродуктов. В Новосибирске ищут рецепты из мяса косули и козлятины, в Омске - из конины, в Астрахани - из баранины.
В Москве и Санкт-Петербурге больше, чем в среднем по России, популярны булгур, кус-кус и киноа.
"На характерные блюда заметно влияют различные национальные кухни. В Бурятии ищут буузы, в Чувашии хашламу, осетинские пироги популярны во многих южных республиках. В Приморском крае, на Сахалине и в Хабаровске ищут пянсе по-корейски, в Краснодарском крае - чурчхелу, а в Москве и Московской области - том ям", - утверждают аналитики.
В Арктическом регионе самыми популярными запросами являются блюда из рыбы - щуки, окуня, карася, стерляди, муксуна. Из ягод пользователи ищут бруснику и морошку. В Архангельске есть свои традиционные блюда - там пекут козули (узорные пряники) и калитки (маленькие пирожки). А вот заготовками в арктическом регионе интересуются мало, рассказали в компании.
Также представители Яндекса отмечают, что практически во всех регионах России майонез ищут больше, чем кетчуп. Из супов популярными в европейской части России являются щи, во всех остальных областях - лагман.