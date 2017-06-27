Кречеты впервые вывели потомство в построенном орнитологами гнезде на Ямале

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Кречеты впервые вывели потомство в искусственном гнезде, построенном орнитологами на юге полуострова Ямал в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Деревянные платформы устанавливаются для увеличения популяции хищных арктических птиц, сообщили во вторник в пресс-службе регионального департамента по науке и инновациям.

"Завершилась экспедиция по мониторингу, изучению и охране редких видов хищных птиц на юге полуострова Ямал, организованная Межрегиональным экспедиционным центром "Арктика". Орнитолог Светлана Мечникова из Союза охраны птиц России и волонтер Максим Коршунов обследовали берега реки Щучья и ее притоков Тальбейяха и Танловаяха. Исследователи впервые зафиксировали выведение потомства кречетами на одной из искусственных деревянных платформ, установленных орнитологами с целью повышения плотности гнездования и успеха размножения краснокнижных птиц", - сказали в пресс-службе.

По словам Мечниковой, в экспедиции были проверены восемь искусственных гнезд, четыре из которых оказались занятыми.

"В одном поселилась пара кречетов, которая дала потомство - два птенца. Второе гнездо было надстроено беркутом, но птенцов в нем не было. Оставшиеся два были заняты маленьким соколом дербником и мохноногим канюком, у обоих видов были кладки", - отметила она.

В департаменте добавили, что с 2010 по 2016 годы орнитологи Союза охраны птиц России установили на юге полуострова более 30 искусственных гнезд для кречетов, поскольку эти хищные птицы сами гнезд не строят, а предпочитают занимать чужие.

"Чтобы помочь успешному размножению кречетов, ученые стали устанавливать деревянные конструкции с искусственными гнездами, закрытые сверху для защиты от снега и наледи, но краснокнижные птицы эту заботу орнитологов не оценили - искусственные гнезда оставались пустыми. Тогда исследователи изменили конструкцию, сделав ящики более открытыми, на одной из таких деревянных платформ, установленных в прошлый полевой сезон, и загнездились кречеты", - отметили там.

МЭЦ "Арктика" создан в 2013 году для изучения Арктического региона и, в частности, для проведения исследований и экспедиций. Центр помогает ученым в осуществлении полевого этапа научных проектов как на специально оборудованных станциях, так и в необжитой тундре.

Изучение кречета в Арктике

В 2014 году ученые впервые зафиксировали гнездование кречетов на объектах действующей инфраструктуры - на мостовых переходах железной дороги "Обская - Бованенково". В этом году на обследованном участке было обнаружено шесть гнезд кречета. Орнитологи установили автоматические фотокамеры в трех гнездах, настроенные на движение, с помощью которых можно получить данные о суточной активности этого крупнейшего в мире сокола, спектре его питания и ряде других черт экологии вида.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории экологии птиц и наземных беспозвоночных Института экологии растений и животных УрО РАН Василия Соколова, также проводится генетический анализ популяций кречета: собраны и переданы для анализа образцы крови от птиц, гнездящихся на Кольском полуострове, Ямале и Чукотке.

Предполагается выделение специфических генетических маркеров, которые позволят определять принадлежность птиц к тем или иным географическим популяциям. Эти данные помогут определять происхождение птиц, которых в большом количестве конфискуют при попытках перевезти в страны Ближнего Востока, где кречетов используют для соколиной охоты.