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Ярославская, Московская и Тверская области стали самыми "болеющими" регионами в 2016 году

Общество
27 июня, 11:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Реже всех в минувшем году больничные брали в Чечне, Ненецком АО, Дагестане и Татарстане

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Минздрав России назвал регионы с наибольшей и наименьшей заболеваемостью. По данным ведомства, чаще всего в 2016 году больничные листы получали жители Ярославской, Московской и Тверской областей. Об этом сообщает RT со ссылкой на министерство.

"В прошлом году учреждения системы здравоохранения выдали 19,53 млн больничных листов... Больше всего листов нетрудоспособности получили люди, проживающие в Ярославской области - 63,6 больничных на 100 работающих человек. Немногим меньше - население Московской области (60,6 на 100) и Тверской области (60,1 на 100). За ними следуют жители Вологодской области (59,9 на 100) и республики Марий Эл (58,2 на 100)", - говорится в сообщении издания.

Реже всех брали больничные работники в Чечне (15,4 выданных больничных на 100 работающих) и Ненецком АО (26,6 на 100), далее идут Дагестан (27,4 на 100) и Татарстан (29,1 на 100).

В среднем по стране в 2016 году выдавалось 43,3 больничных на 100 работающих граждан, годом ранее этот показатель составлял 43,6. В Минздраве заявили, что это свидетельствует о снижении заболеваемости среди работающих россиян, включенных в систему обязательного медицинского страхования.

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