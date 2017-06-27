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Зюганов на встрече с Путиным собирается презентовать законопроект о молоке для школьников

Общество
27 июня, 13:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Лидер КПРФ отметил, что практика выдачи молока ученикам существует в странах Европы, в Китае, на Кубе

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 28 июня планирует представить президенту России Владимиру Путину законопроект об обязательной выдаче молока ученикам в школах. Об этом он заявил во вторник в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы сейчас подготовили законопроект о школьном молоке: чтобы каждому школьнику стаканчик молока давали, это очень эффективно действует. <…> Я завтра хочу его представить президенту, завтра у нас предстоит встреча", - сказал Зюганов.

Председатель ЦК КПРФ уточнил, что проект закона разработал зампред ЦК, руководитель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. "У нас назрело это решение, потому что детям нужны витамины, микроэлементы", - отметил Зюганов, добавив, что подобная практика существует в странах Европы, в Китае, на Кубе.

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