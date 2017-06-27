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Первая партия ядерных отходов из хранилища в Губе Андреева отправлена на переработку

Общество
27 июня, 14:37 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 27, июня. /ТАСС

Судно доставит на Атомфлот 350 тепловыделяющих сборок, каждая из которых содержит 15-20 килограммов отработавшего ядерного топлива

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МУРМАНСК, 27 июня. /ТАСС/. Теплоход "Россита" с первой партией отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) из крупнейшего на северо-западе ядерного хранилища в Губе Андреева Мурманской области отправился во вторник днем от причала хранилища. Теплоход доставит груз на предприятие Атомфлот для дальнейшей отправки на комбинат "Маяк" в Челябинской области.

Как отметил на церемонии отправки генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, это один из крупнейших проектов по ликвидации "ядерного наследия".

"Сегодня знаменательный день, который завершает двадцатилетнюю работу по подготовке к вывозу топлива из хранилища в Губе Андреева", - сказал глава Госкорпорации.

Судно доставит на Атомфлот 350 тепловыделяющих сборок (ТВС), каждая из которых содержит 15-20 килограммов ОЯТ. Всего в хранилище содержится 22 тысячи ТВС. Стоимость проекта превышает 200 млн долларов. Основную сумму выделил Европейский банк реконструкции и развития.

Хранилище в Губе Андреева было создано в 1960-х годах, здесь собиралось ОЯТ атомных подлодок, является крупнейшим на северо-западе, одним из крупнейших в мире подобных хранилищ.

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